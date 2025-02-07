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達美樂全球首發「可可火山披薩」甜蜜爆漿 5折限量開賣
達美樂在全球首推「可可火山披薩」情人節限定口味！看準情人節商機，「可可火山披薩」3D立體火山造型中注入香濃爆漿的可可醬，搭配台灣在地香蕉的自然甜味，完美開展「熔情蕉織」的浪漫氛圍。除了情侶放閃，好友也能甜蜜共享，好吃又好玩、視覺搶眼的「可可火山披薩」為放閃時刻增添無限樂趣。2月10日起「可可火山披薩」於全台達美樂限量上市，限時優惠同步開跑，外帶享5折超甜優惠價。數量有限，售完將提前截止。
達美樂「可可火山披薩」炒熱情人甜蜜氛圍助攻情人節告白，今年情人節約會的創意首選登場。達美樂人氣爆款「火山披薩」，加上情人節最放閃浪漫的元素–巧克力風味，香濃口感的可可熔岩醬，與台灣在地的舊北蕉香甜交織；再搭配莫札瑞拉起司與綿密Q彈的棉花糖，帶來層次豐富的甜香滋味。火山披薩的獨特沾醬吃法，沾著吃超嗨，不僅能增添情侶浪漫時刻的甜蜜氛圍，也可扮演友達以上的助攻神器。
「可可火山披薩」於達美樂全台門市火熱開賣，2月10日起限量發售，外帶限時5折。
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