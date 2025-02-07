快訊

獨／人設崩壞！網紅牙醫史書華劈腿名媛還休妻 鹹濕對話曝光

難平復傷痛！小S告假「小姐不熙娣」 找她救火代班主持

高雄分屍案…當地人曝凶嫌與被害人是舊識 犯案後還冷血探口風

icash Pay 搶攻情人節商機 攜手7-11酷聖霜限時買1送1

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

愛金卡旗下服務icash Pay為搶攻西洋情人節商機，攜手7-ELEVEN搶先推出深受用戶喜愛的雪淋霜及酷聖霜(酷聖石霜淇淋)買一送一優惠，同時，自2月12日起，限時3天推出「icash Pay情人節助攻520」優惠活動，不限通路消費滿額最高回饋1,040點OPENPOINT點數回饋。

2月7日至2月9日，限時3天，使用icash Pay支付可享7-ELEVEN雪淋霜、酷聖霜霜淇淋全口味買1送1優惠。此外，icash Pay愛金付今年1月首度舉辦icash Pay年前紅包大撒幣活動，活動受到用戶熱烈反應提前額滿，為感謝用戶們的熱情支持，這次西洋情人節再升級推出「icash Pay情人節助攻520」優惠活動，自2月12日至2月14日，限時3天，全通路使用icash Pay單筆消費滿8,000元，即贈520點OPENPOINT點數回饋(可累贈，每戶回饋上限1,040點)。

情人節 520

延伸閱讀

情人節最萌告白！ 威秀影城 X Care Bears「彩虹熊玩偶花束」開賣 5款馬卡龍配色小熊還能變吊飾

5折限量開賣！達美樂全球首發「可可火山披薩」會爆漿

超人氣「司康塔」快閃SOGO！ 「草莓甜心司康塔」情人節必嚐、「焦糖脆脆淋太妃糖醬」邪惡甜點開吃

寶格麗情人節獻愛 愛心造型新包巧藏相印真心

相關新聞

達美樂全球首發「可可火山披薩」甜蜜爆漿 5折限量開賣

達美樂在全球首推「可可火山披薩」情人節限定口味！看準情人節商機，「可可火山披薩」3D立體火山造型中注入香濃爆漿的可可醬，...

4大超商再推「補班日」優惠 咖啡買1送1、茶葉蛋10顆99元

開工第一週就要上班6天，補班日一定要來點提神醒腦、療癒身心的飲品，為上班日加油打氣！

登台7年！欣葉「唐點小聚」熄燈 指定8款料理88折

想吃要快！欣葉餐飲集團旗下的時尚港式餐廳「唐點小聚」，因重新調整營運佈局，將於今年3月結束7年的營業時光。即日起至2月2...

補班日增添小確幸！OKmart、全家咖啡飲品限時優惠

因應本周六的春節連假補班日，OKmart表示，根據門市資料，早餐麵包、現煮咖啡、季節飲品是補班日上班族最常購買的商品，預...

瑞穗天合「第二晚半價」！一泊二食雙人每晚7,500元起

寒流一波波，正是泡湯好時節。瑞穗天合國際觀光酒店於2月9日至3月31日推出超強優惠，入住兩晚、雙人一泊二食15,000元...

壽司郎「咖波壽司、蛋糕捲」超可愛！貼紙、立牌帶回家

咖波來了！「壽司郎」自2月10日至3月9日期間，攜手台灣人氣IP「貓貓蟲咖波」，推出為期28天的聯名活動，將推出2款獨家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。