花蓮振興券使用期限倒數 市場加碼刺激消費

花蓮縣府發放縣民每人3000元振興券使用期限到2月28日，花蓮市復興市場8、9日推出加碼優惠，持振興券消費滿200元，可兌換面額100元消費抵用券，每日限量150份。

花蓮縣府與花蓮市復興市場自治會合作，推出「復興迎春．振興消費加碼送」活動，鼓勵民眾至市場消費，享受加碼回饋。

復興市場加碼活動於8、9日限時2天舉行，活動期間持花蓮振興券消費滿200元，憑當日購買證明就可免費兌換復興市場消費抵用券100元，兌換時間自上午8時起，每日限量150份，抵用券限活動期間內使用完。

花蓮縣府觀光處長余明勲表示，市場是民眾日常採買重要場域，展現在地特色美食跟文化，透過市場加碼，希望吸引民眾到市場消費帶動買氣，活絡在地經濟。

余明勲提醒，花蓮振興券最後使用期限到2月28日，可在花蓮任一店家消費使用，鼓勵民眾把握機會使用，支持在地店家，各家業者都有推出振興券加碼回饋，相關資訊可至「花蓮振興券便民服務網」查詢。