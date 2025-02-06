4大超商再推「補班日」優惠 咖啡買1送1、茶葉蛋10顆99元
開工第一週就要上班6天，補班日一定要來點提神醒腦、療癒身心的飲品，為上班日加油打氣！
7-ELEVEN
2月7日至2月11日推出CITY PRIMA大杯精品美式/拿鐵/馥芮白、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶皆能享同品項第2杯10元，搭配7-ELEVEN旗下外送平台foodomo推出「補班來點甜」活動，消費滿150元再享9折，最高折100元，不限新舊客可使用2次。另外，OPENPOINT行動隨時取即日起至2月10日推出「Back To Office開工元氣」優惠，CITY CAFE濃萃拿鐵買10送5、CITY系列指定飲品4杯200元，還可轉贈親朋好友一起為新的一年加油打氣。
冬季限定必喝、全新升級配方的「GODIVA醇濃熱巧克力」好評優惠也再延長，即日起至2月18日推出單杯75元優惠價。另外，同步推薦CITY TEA全新開發的「團圓紅豆湯」，內含桂冠芝麻小圓子+小紅白湯圓，搭配濃郁細膩的紅豆湯底，即日起至2月18日新品嘗鮮價65元。
全家便利商店
隨買跨店取集結Let’s Café、搖搖茶吧、茶葉蛋等多項夯品推出好康優惠，2月7日10:00起至2月8日，Let’s Café大杯單品美式買1送1，人氣茶葉蛋也推出10顆99元驚喜優惠。2月8日起至2月10日限時3天，搖搖茶吧40元、55元、65元系列飲品享任選買2送1優惠，補班日揪同事一起喝。即日起至3月4日，實體店舖購買搖搖茶吧燒燒仙草、花生圓圓醇奶，還可享暖心驚喜優惠價39元。
萊爾富
即日起至2月9日推出期間限定Hi café大杯系列特濃咖啡享同品項買1送1，包含大杯的特濃美式咖啡與特濃拿鐵咖啡，冰熱任選、同品項買1送1，為補班民眾提振精神、加油打氣，撫慰憂鬱的補班/補課心情。
另外預告2月13日至2月15日將於門市推出情人節限時3天的優惠活動，祭出多款指定商品買1送1，包括Hi café特大杯系列美式咖啡/拿鐵咖啡，以及大杯巧克力歐蕾均享冰熱任選同品項買1送1；乒乓蘇打餅也享有任選買1送1優惠。同時間Hi-Life VIP APP「整買零取」也祭出限時3天指定鮮食特惠活動，會員每日限購1組，鮮奶油布蕾2件特惠35元、嘉義油飯也享有2件特惠118元。
OKmart
於2月7日至2月8日限時2日推出OKCAFE特大杯莊園美式/拿鐵同品項買2送1優惠。即日起至2月9日，OKmart與茗京萃聯名推出紫蘇飲與百草甘茶飲暖心價39元，OKchoice爆米花任選3件只要99元。
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