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登台7年！欣葉「唐點小聚」熄燈 指定8款料理88折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
唐點小聚「川辣口水雞」。圖／欣葉提供
唐點小聚「川辣口水雞」。圖／欣葉提供

想吃要快！欣葉餐飲集團旗下的時尚港式餐廳「唐點小聚」，因重新調整營運佈局，將於今年3月結束7年的營業時光。即日起至2月28日店內也推出「寵愛唐粉 畢業感謝祭」活動，內用8道指定餐點，可享單點88折回饋。

欣葉於2018年攜手香港唐宮集團，引進「唐點小聚」登台，主打摩登的用餐氛圍與吸睛造型料理，首間店位於台北市民大道四段，後又開設美麗華店。其中一號店在2020年1月結束營業，僅存的美麗華店，也將於2月28日劃下句點。欣葉表示未來仍將持續與香港唐宮集團保持緊密的國際合作夥伴關係，品牌結束營運後，部分經典港式料理將透過冷凍料理包形態呈現，消費者可於「欣葉線上風味選」網站或欣葉門市購買。

欣葉也表示，面對後疫情時代市場環境的轉變與消費習慣的重塑，企業重新調整營運布局，優先聚焦發展市場高度需求及肯定的品牌上。其中擁有必比登肯定的「欣葉小聚」，預計3月進駐唐點小聚原址。「NAGOMI和食buffet」也將於第一季以新的企劃主題，進駐新光三越A8館。

為感謝顧客支持，「唐點小聚」於2月6日至2月28日推出「寵愛唐粉 畢業感謝祭」活動，內用「火釀脆皮雞」、「烤肥牛叉燒」等8款經典佳餚，享單點88折回饋。

唐點小聚「火焰菠蘿皇」。圖／欣葉提供
唐點小聚「火焰菠蘿皇」。圖／欣葉提供
唐點小聚「火釀脆片雞」。圖／欣葉提供
唐點小聚「火釀脆片雞」。圖／欣葉提供

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