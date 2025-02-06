補班日增添小確幸！OKmart、全家咖啡飲品限時優惠
因應本周六的春節連假補班日，OKmart表示，根據門市資料，早餐麵包、現煮咖啡、季節飲品是補班日上班族最常購買的商品，預計可帶動整體銷售近兩成。全家（5903）也推出補班日優惠，結合天冷商機，預估相關業績能再成長兩成。
補班日對許多上班族來說是一大挑戰，無論是周末提前進入工作模式，還是應對滿滿的待辦事項，都需要來杯咖啡提神。OKmart 看準這波補班日商機，於2月7日-2月8日限時兩日推出「OKCAFE特大杯莊園美式/拿鐵享買二送一」優惠(限同品項)，陪你一起挺過補班日！
補班日除了提神，當然也需要小確幸。OKchoice獨家推出兩款超人氣爆米花，即日起至2月9日，OKchoice爆米花(青花椒風味/焦糖可可風味)任選3件只要$99元，為辛苦的大家加油打氣！如果想來點不一樣的提神飲品，OKmart與茗京萃聯名推出紫蘇飲與百草甘茶飲，兩款聯名機能飲品均享暖心價$39元，將中醫草本智慧結合現代風味，為補班日帶來舒適暖心的新選擇。
全家也指出，隨周五寒流來襲，全家推Let's Café、搖搖茶吧現調熱飲、FamiCollection暖心織品、南洋酸辣燙及個人型鍋物等熱食之「抗寒三寶」優惠。此外，針對補班日，全家便利商店會員APP「隨買跨店取」更集結Let's Café、搖搖茶吧、茶葉蛋等多項夯品推出好康優惠，讓消費者周末補班不憂鬱、補元氣。
一、2月7日 10:00起至2月8日，「全家」隨買跨店取Let's Café大杯單品美式買一送一（每會員限購兩組，兌換期限至114年4月30日）；超人氣茶葉蛋也推出十顆99元驚喜優惠（每會員限購2組，兌換期限至114年4月30日），讓大家補充滿滿元氣，輕鬆迎接周末。二、每月8號，一起到「全家」喝茶8！2月8日起至2月10日限時三天，「全家」隨買跨店取搖搖茶吧40元、55元、65元系列飲品享任選買二送一優惠（每會員限購2組，兌換期限至114年5月31日），補班之際來杯「全家」搖搖茶吧，最療癒！
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