快訊

蔡康永對談「有特殊意義的人」 全程沒提大S卻4度哽咽無法言語

吃水餃到底傷不傷腎？ 腎臟醫秒回「不會」 但這類人少碰

科學家在美國鼩鼱身上發現新病毒！屬高致命病毒家族 恐人畜共通

補班日增添小確幸！OKmart、全家咖啡飲品限時優惠

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
OKCAFE特大杯莊園美式/拿鐵買二送一。OKmart/提供
OKCAFE特大杯莊園美式/拿鐵買二送一。OKmart/提供

因應本周六的春節連假補班日，OKmart表示，根據門市資料，早餐麵包、現煮咖啡、季節飲品是補班日上班族最常購買的商品，預計可帶動整體銷售近兩成。全家（5903）也推出補班日優惠，結合天冷商機，預估相關業績能再成長兩成。

補班日對許多上班族來說是一大挑戰，無論是周末提前進入工作模式，還是應對滿滿的待辦事項，都需要來杯咖啡提神。OKmart 看準這波補班日商機，於2月7日-2月8日限時兩日推出「OKCAFE特大杯莊園美式/拿鐵享買二送一」優惠(限同品項)，陪你一起挺過補班日！

補班日除了提神，當然也需要小確幸。OKchoice獨家推出兩款超人氣爆米花，即日起至2月9日，OKchoice爆米花(青花椒風味/焦糖可可風味)任選3件只要$99元，為辛苦的大家加油打氣！如果想來點不一樣的提神飲品，OKmart與茗京萃聯名推出紫蘇飲與百草甘茶飲，兩款聯名機能飲品均享暖心價$39元，將中醫草本智慧結合現代風味，為補班日帶來舒適暖心的新選擇。

全家也指出，隨周五寒流來襲，全家推Let's Café、搖搖茶吧現調熱飲、FamiCollection暖心織品、南洋酸辣燙及個人型鍋物等熱食之「抗寒三寶」優惠。此外，針對補班日，全家便利商店會員APP「隨買跨店取」更集結Let's Café、搖搖茶吧、茶葉蛋等多項夯品推出好康優惠，讓消費者周末補班不憂鬱、補元氣。

一、2月7日 10:00起至2月8日，「全家」隨買跨店取Let's Café大杯單品美式買一送一（每會員限購兩組，兌換期限至114年4月30日）；超人氣茶葉蛋也推出十顆99元驚喜優惠（每會員限購2組，兌換期限至114年4月30日），讓大家補充滿滿元氣，輕鬆迎接周末。二、每月8號，一起到「全家」喝茶8！2月8日起至2月10日限時三天，「全家」隨買跨店取搖搖茶吧40元、55元、65元系列飲品享任選買二送一優惠（每會員限購2組，兌換期限至114年5月31日），補班之際來杯「全家」搖搖茶吧，最療癒！

補班優惠「全家」隨買跨店取Let’s Café單品美式買一送一。全家/提供
補班優惠「全家」隨買跨店取Let’s Café單品美式買一送一。全家/提供

全家便利商店

延伸閱讀

咖啡有益心臟健康？ 專家曝「對心臟最不好」的咖啡：加了什麼很重要

買一送一追！ 2025唯一補班日「咖啡手搖飲+冰淇淋」優惠集合 星巴克「第2杯半價」喝起來

嘉基零食分享車「五餅二魚」 小確幸為護理注入能量

【重磅快評】到路易莎就得被迫喝杯大罷免咖啡 是假民主

相關新聞

登台7年！欣葉「唐點小聚」熄燈 指定8款料理88折

想吃要快！欣葉餐飲集團旗下的時尚港式餐廳「唐點小聚」，因重新調整營運佈局，將於今年3月結束7年的營業時光。即日起至2月2...

補班日增添小確幸！OKmart、全家咖啡飲品限時優惠

因應本周六的春節連假補班日，OKmart表示，根據門市資料，早餐麵包、現煮咖啡、季節飲品是補班日上班族最常購買的商品，預...

瑞穗天合「第二晚半價」！一泊二食雙人每晚7,500元起

寒流一波波，正是泡湯好時節。瑞穗天合國際觀光酒店於2月9日至3月31日推出超強優惠，入住兩晚、雙人一泊二食15,000元...

壽司郎「咖波壽司、蛋糕捲」超可愛！貼紙、立牌帶回家

咖波來了！「壽司郎」自2月10日至3月9日期間，攜手台灣人氣IP「貓貓蟲咖波」，推出為期28天的聯名活動，將推出2款獨家...

心型盤太夢幻！全聯攜手LE CREUSET推8款餐廚好物換購3.5折起

喜歡夢幻風格餐廚用品的民眾注意啦！全聯全新一檔全店積分樂活動找來今年邁入百年的經典法國廚具品牌LE CREUSET，推出...

搶攻粉紅浪漫商機 全聯全店積分樂開跑

根據統計，全聯近五年印花、積分換購活動，以知名品牌、肖像IP，包括德國雙人牌、WMF、STAUB、Royal Doult...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。