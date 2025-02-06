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瑞穗天合「第二晚半價」！一泊二食雙人每晚7,500元起

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
客房內即可泡享溫泉黃金湯。圖/天成飯店集團提供
客房內即可泡享溫泉黃金湯。圖/天成飯店集團提供

寒流一波波，正是泡湯好時節。瑞穗天合國際觀光酒店於2月9日至3月31日推出超強優惠，入住兩晚、雙人一泊二食15,000元起，價格等同於「第二晚半價」。除了每間客房皆可享有瑞穗在地溫泉黃金湯，酒店內的金色水樂園也提供露天風呂，或是前往三溫暖裸湯區享受靜謐泡湯之樂，豐富多元的水陸遊樂設施適合各年齡層的旅人。

兩度榮獲觀光署「卓越五星」評鑑、網站票選為「全台最美飯店」的瑞穗天合國際觀光酒店，2月9日至3月31日限時推出「泡湯趣三天兩夜第二晚半價」優惠，雙人於平日周一至周四入住兩晚、優惠價15,000元+10%，附贈兩人的早餐和晚餐，可無限暢玩各式休閒設施，如兒童超跑俱樂部、跑跑甩尾車、電競室等，還有佔地2,300坪的金色水樂園，有室內旋轉滑水道、按摩水療區、露天風呂、精油泡湯池等，闔家水陸玩樂一次滿足。

酒店占地兩萬坪，結合溫泉、多元戲水遊樂設施，更因南歐城堡外型而擁有「台版迪士尼」的美譽。遊客搭乘台鐵抵達瑞穗火車站，酒店提供免費接駁。

天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示，近期寒流發威，暖癒的溫泉勝地成為年後旅行首選，瑞穗天合國際觀光酒店坐擁瑞穗在地黃金湯優勢，提供多種泡湯形式，以及豐富多元的陸上遊樂設施，可滿足不同客群的旅遊需求，此優惠方案可望帶動第一季業績成長一成。

相關資訊可洽天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688。或查詢官網：https://www.grandcosmos.com.tw

瑞穗天合國際觀光酒店因南歐城堡外型而擁有「台版迪士尼」的美譽。圖/天成飯店集團提供
瑞穗天合國際觀光酒店因南歐城堡外型而擁有「台版迪士尼」的美譽。圖/天成飯店集團提供

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