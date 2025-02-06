壽司郎「咖波壽司、蛋糕捲」超可愛！貼紙、立牌帶回家

咖波來了！「壽司郎」自2月10日至3月9日期間，攜手台灣人氣IP「貓貓蟲咖波」，推出為期28天的聯名活動，將推出2款獨家餐點，並規劃2波的滿額贈、加價購活動，讓粉絲可以把「咖波趣味大貼紙」、「咖波A5資料夾」帶回家！針對全台3間指定門市，還將化身咖波主題店，讓粉絲可以盡興拍照打卡。

本次聯名活動中，以愛吃肉的咖波為主軸，打造2款聯名餐點。「咖波愛吃肉3貫」吃得到鹽味牛排、叉燒、橙醋蘿蔔泥雞胸，每盤60元；「咖波蛋糕捲」則是使用濃郁的可可戚風蛋糕，捲入生乳夾餡上桌，包裝上還有身體拉得長長的可愛咖波，每份90元。凡於活動期間內點購「咖波愛吃肉3貫」，就能獲得萌抱壽司×貓貓蟲咖波的角色插卡特典，全套共7款，送完為止。

2月10日起於全台壽司郎內用單筆發票金額滿800元，即可獲得「咖波趣味大貼紙」1張，全套共10款，全台限量50,000張。針對外帶顧客，2月10日起，至全台壽司郎外帶單筆發票金額滿500元（飲料、醬油、甜醬除外），即可獲得「咖波店長A5資料夾」1個（不累贈），全台限量27,000個，送完為止。

此外，2月17日起於全台壽司郎內用單筆發票金額滿500元，即可以150元加購「萌抱壽司×貓貓蟲咖波 壓克力小立牌」1個，單筆最多可加購2個，全套共8款，款式隨機，全台限量30,000個。每款都能看到咖波與萌抱壽司的可愛互動，適合粉絲把握機會蒐集！