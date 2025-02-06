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心型盤太夢幻！全聯攜手LE CREUSET推8款餐廚好物換購3.5折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LE CREUSET餐廚好物，增添居家餐桌氛圍。圖／全聯福利中心提供
LE CREUSET餐廚好物，增添居家餐桌氛圍。圖／全聯福利中心提供

喜歡夢幻風格餐廚用品的民眾注意啦！全聯全新一檔全店積分樂活動找來今年邁入百年的經典法國廚具品牌LE CREUSET，推出8款粉嫩色系的美型實用廚房小物和鍋具，迎接情人節，恰好換上全新餐具為浪漫節日注入更多儀式感。

全聯看準餐盤好物換購潛力，一口氣推出8款美型實用廚房小物和鍋具，包含「花蕾系列馬克杯(320ml，燧石灰、貝殼粉，兩色任選1款)」、「西班牙小菜盤(14公分，櫻桃紅、玫瑰粉，兩色任選1款)」、「心型盤(中，雪紡粉)」、「愛心烤皿(300ml，櫻桃紅)」、「多用壺(1.3L，貝殼粉)」、「幾何盤三入組(櫻桃紅)」、「琺瑯單柄調理鍋(16公分，櫻桃紅、貝殼粉，兩色任選1款)」、「典藏20單耳單柄圓鐵煎盤(櫻桃紅)」，活動從2月7日開跑至4月3日，於全聯門市持福利卡單筆每滿100元可獲得1積分，使用2積分或6積分即可加價換購LE CREUSET商品1款，最低3.5折起就能擁有。

其中首推新色「貝殼粉」系列，午茶時光必備多用壺與花蕾系列馬克杯，另外，16公分琺瑯單柄調理鍋重量輕巧、導熱迅速，1-2人份輕鬆煮。另外，炒、煎、炸、烤萬用的「典藏20單耳單柄圓鐵煎盤」也推薦入手，鑄鐵材質儲熱穩定，導熱均勻，黑琺瑯霧面處理，可用於瓦斯爐、烤箱、電磁爐，也能當餐盤上桌，市價7,500元，積分換購最低2,690元，等於約3.6折，超級划算。

另外，LE CREUSET經典造型「心型盤」、迎接情人節最應景的「愛心烤皿」、適合做焗烤料理的「西班牙小菜盤」，還有可當作小菜碟，也能做為首飾盤的「幾何盤三入組」，眾多浪漫時髦好物，趁這波入手最超值。

全聯全店積分樂推出紅粉色系LE CREUSET好物，適合情人節甜蜜時光。圖／全聯福利中心提供
全聯全店積分樂推出紅粉色系LE CREUSET好物，適合情人節甜蜜時光。圖／全聯福利中心提供
全聯最新一檔全店積分樂換購活動，推出紅粉色系LE CREUSET餐廚好物，超值3.5折起換購帶回家。圖／全聯福利中心提供
全聯最新一檔全店積分樂換購活動，推出紅粉色系LE CREUSET餐廚好物，超值3.5折起換購帶回家。圖／全聯福利中心提供
粉嫩色系餐具增添情人節、春季浪漫指數。圖／全聯福利中心提供
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廚房 情人節

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