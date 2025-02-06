搶攻粉紅浪漫商機 全聯全店積分樂開跑

根據統計，全聯近五年印花、積分換購活動，以知名品牌、肖像IP，包括德國雙人牌、WMF、STAUB、Royal Doulton與人氣IP蠟筆小新、Hello Kitty、影集魷魚遊戲等，成功吸引目光外，更滿足不同消費族群，推升餐盤類整體換購數量超過200萬件。看準餐盤好物換購潛力，全聯攜手1925年誕生於法國的廚具品牌LE CREUSET推出全店積分樂活動，共八款美型實用廚房小物和鍋具。

初春全聯就與百年品牌LE CREUSET強強聯手，推出充滿情人節氛圍的紅粉色餐廚好物，為生活充滿甜美幸福感。LE CREUSET鍋具以精湛工藝深受消費者喜愛，本檔積分樂必入手的「典藏20單耳單柄圓鐵煎盤」來自法國，鑄鐵材質儲熱穩定，導熱均勻，黑琺瑯霧面處理適合炒、煎、炸、烤，可用於瓦斯爐、烤箱、電磁爐，也能當餐盤上桌，市價7,500元，積分換購2,690元起，等於約36折起，換愈多省愈多；輕巧方便的「琺瑯單柄調理鍋」由碳鋼製成，適用瓦斯爐及電磁爐，烹煮麵類、湯品一鍋搞定，市價3,780元，櫻桃紅、貝殼粉兩色任選一款積分換購1,290元起，換算約35折起，共有櫻桃紅、貝殼粉兩色，不必選擇困難，通通收滿足多樣聚餐需求。

LE CREUSET美型外觀更兼具實用性，如獨家新色貝殼粉的「多用壺」高溫燒製而成，質地細膩光滑，經常使用也不易吸取食物氣味，貝殼粉的柔和色調，為午茶時光營造優雅氣息，市價3,580元，積分換購1,280元起，約36折起；「花蕾系列馬克杯」除了當作杯子，可用於烤箱和微波爐，做為蒸蛋或烤甜點的容器，燧石灰、貝殼粉兩色任選1款積分換購490元起；LE CREUSET經典造型「心型盤」塗層合乎食品安全，略有深度的盤面設計，適合盛裝有醬汁的料理，同樣可用於烤箱及微波爐，輕鬆端出美味佳餚，市價1,500元，積分換購590元起，約4折起就能帶回家；迎接情人節，最適合用「愛心烤皿」親手製作心型甜點表達濃濃情意，積分換購370元起，約43折起；同場加映「西班牙小菜盤」市價1,480元，積分換購590元起，櫻桃紅、玫瑰粉兩色等你來收集；「幾何盤三入組」可當作小菜碟，也能做為首飾盤，妝點臥室浪漫風情，市價3,380元，積分換購1,160元起，換算約35折，眾多時髦好物，趁這波入手最超值。