快訊

離與那國島最近的麥當勞在台灣！日人哀號：想吃還要拿護照

東港安泰醫院大火釀9死 蘇清泉：好久沒當院長竟列被告？

大S包機是汪小菲出錢？小S無法接受 怒回：人在做天在看

搶攻粉紅浪漫商機 全聯全店積分樂開跑

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
看準餐盤好物換購潛力，全聯攜手法國的廚具品牌LE CREUSET推出全店積分樂活動，共八款美型實用廚房小物和鍋具。全聯/提供
看準餐盤好物換購潛力，全聯攜手法國的廚具品牌LE CREUSET推出全店積分樂活動，共八款美型實用廚房小物和鍋具。全聯/提供

根據統計，全聯近五年印花、積分換購活動，以知名品牌、肖像IP，包括德國雙人牌、WMF、STAUB、Royal Doulton與人氣IP蠟筆小新、Hello Kitty、影集魷魚遊戲等，成功吸引目光外，更滿足不同消費族群，推升餐盤類整體換購數量超過200萬件。看準餐盤好物換購潛力，全聯攜手1925年誕生於法國的廚具品牌LE CREUSET推出全店積分樂活動，共八款美型實用廚房小物和鍋具。

初春全聯就與百年品牌LE CREUSET強強聯手，推出充滿情人節氛圍的紅粉色餐廚好物，為生活充滿甜美幸福感。LE CREUSET鍋具以精湛工藝深受消費者喜愛，本檔積分樂必入手的「典藏20單耳單柄圓鐵煎盤」來自法國，鑄鐵材質儲熱穩定，導熱均勻，黑琺瑯霧面處理適合炒、煎、炸、烤，可用於瓦斯爐、烤箱、電磁爐，也能當餐盤上桌，市價7,500元，積分換購2,690元起，等於約36折起，換愈多省愈多；輕巧方便的「琺瑯單柄調理鍋」由碳鋼製成，適用瓦斯爐及電磁爐，烹煮麵類、湯品一鍋搞定，市價3,780元，櫻桃紅、貝殼粉兩色任選一款積分換購1,290元起，換算約35折起，共有櫻桃紅、貝殼粉兩色，不必選擇困難，通通收滿足多樣聚餐需求。

LE CREUSET美型外觀更兼具實用性，如獨家新色貝殼粉的「多用壺」高溫燒製而成，質地細膩光滑，經常使用也不易吸取食物氣味，貝殼粉的柔和色調，為午茶時光營造優雅氣息，市價3,580元，積分換購1,280元起，約36折起；「花蕾系列馬克杯」除了當作杯子，可用於烤箱和微波爐，做為蒸蛋或烤甜點的容器，燧石灰、貝殼粉兩色任選1款積分換購490元起；LE CREUSET經典造型「心型盤」塗層合乎食品安全，略有深度的盤面設計，適合盛裝有醬汁的料理，同樣可用於烤箱及微波爐，輕鬆端出美味佳餚，市價1,500元，積分換購590元起，約4折起就能帶回家；迎接情人節，最適合用「愛心烤皿」親手製作心型甜點表達濃濃情意，積分換購370元起，約43折起；同場加映「西班牙小菜盤」市價1,480元，積分換購590元起，櫻桃紅、玫瑰粉兩色等你來收集；「幾何盤三入組」可當作小菜碟，也能做為首飾盤，妝點臥室浪漫風情，市價3,380元，積分換購1,160元起，換算約35折，眾多時髦好物，趁這波入手最超值。

全聯 市價

延伸閱讀

狂送200張江蕙演唱會門票！打開全聯PX Pay完成「這任務」即可抽

全聯將抽「江蕙演唱會門票」 PX Pay抽100組幸運粉絲

到全聯完成PX Pay福利任務 抽100組江蕙演唱會門票

連5年搶頭香！全聯福袋300元起抽保時捷電動車 首日「這款」最熱賣

相關新聞

只有今天！ 台灣虎航情人節全航線799元起 上午10時搶票

情人節即將到來，台灣虎航推出情人節全航線優惠票價799元起，台灣虎航表示，「這個情人節讓愛蔓延，飛日韓泰越澳，留下兩人美...

壽司郎「咖波壽司、蛋糕捲」超可愛！貼紙、立牌帶回家

咖波來了！「壽司郎」自2月10日至3月9日期間，攜手台灣人氣IP「貓貓蟲咖波」，推出為期28天的聯名活動，將推出2款獨家...

心型盤太夢幻！全聯攜手LE CREUSET推8款餐廚好物換購3.5折起

喜歡夢幻風格餐廚用品的民眾注意啦！全聯全新一檔全店積分樂活動找來今年邁入百年的經典法國廚具品牌LE CREUSET，推出...

搶攻粉紅浪漫商機 全聯全店積分樂開跑

根據統計，全聯近五年印花、積分換購活動，以知名品牌、肖像IP，包括德國雙人牌、WMF、STAUB、Royal Doult...

搶補班日商機 萊爾富Hi café系列飲品買一送一

今年農曆春節有九天連假，不過因應1月27日小年夜調整放假，許多民眾將於2月8日進行補班、補課，為提振民眾補班日精神，萊爾...

拿坡里「買炸雞送披薩」現省290！漢堡王推8款優惠組合

隨著民眾新年開工，並且將迎來補班日，「拿坡里披薩．炸雞」限時推出「買炸雞送披薩」優惠方案，現省290元。「漢堡王」則推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。