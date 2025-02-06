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只有今天！ 台灣虎航情人節全航線799元起 上午10時搶票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣虎航推出情人節全航線優惠票價799元起。聯合報系資料照片
台灣虎航推出情人節全航線優惠票價799元起。聯合報系資料照片

情人節即將到來，台灣虎航推出情人節全航線優惠票價799元起，台灣虎航表示，「這個情人節讓愛蔓延，飛日韓泰越澳，留下兩人美好回憶，為愛搶票去」，促銷時間只有今天，上午10時開賣至今晚11時59分，旅遊期間自今天至6月20日，不過，部分航線旅遊期間至3月29日。

台灣虎航表示，情人節全航線優惠，飛日本1599元起，韓國1499元起，泰國3299元起，越南1799元起，澳門799元起，以上票價皆為單程未稅。

日本航線部分，台北-成田2099元起、高雄-成田2099元起、台北-羽田1799元起、台北-大阪2099元起、高雄-大阪2099元起、台北-福岡1799元起、高雄-福岡1799元起、台北-名古屋2099元起、高雄-名古屋2099元起、台北-沖繩1599元起、高雄-沖繩1799元起、台北-仙台2399元起、台北-茨城1899元起、台北-花卷2399元起、台北-岡山1899元起、台北-新千歲2599元起、台北-函館2599元起、台北-旭川2599元起、台北-新潟2299元起、台北-佐賀1799元起、台北-小松2099元起、台北-宮崎1799元起。

飛韓國航線，台北-首爾1499元起、台北-釜山1499元起、台北-濟州1699元起、高雄-金浦1499元起。飛東南亞部分，台北-普吉島3299元起、台北-峴港1799元起、高雄-峴港1799元起、台北-富國島2399元起、高雄-富國島2399元起。飛澳門，台北-澳門799元起、高雄-澳門799元起。以上票價皆為單程未稅。

台灣虎航說，台北-茨城／宮崎／富國島／澳門、高雄-金浦／富國島／澳門，以上航線適用旅遊期間為今天至3月29日。台北-秋田／高知／福島，高雄-岡山／新千歲航線不適用本次優惠。優惠價機位開放銷售之日期及機位數有限，售完為止。

台灣虎航 情人節 航線

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