搶補班日商機 萊爾富Hi café系列飲品買一送一

今年農曆春節有九天連假，不過因應1月27日小年夜調整放假，許多民眾將於2月8日進行補班、補課，為提振民眾補班日精神，萊爾富即日起至2月9日推出期間限定Hi café 大杯系列特濃咖啡享同品項買一送一等優惠，為補班民眾提振精神，預期帶動咖啡銷量成長兩成。

據萊爾富內部資料顯示，補班日最受民眾青睞的優惠，又以超商的現煮咖啡最受民眾喜愛，主因是超商據點多、購買相對便利，加上優惠誘因，也帶動超商在補班日的咖啡銷量較平日銷量成長逾兩成。

而農曆春節過後，正值草莓盛產季節，萊爾富自即日起至3月4日期間，推出「莓果購物節」系列活動，活動一：會員於門市單筆指定消費滿200元，就送50元滿額購物金(即25元滿額購物金小白單兩張，每次限使用乙張，可於下次消費滿150元時抵用，並須於3/31前使用完畢)，單筆消費不得累贈，活動贈送的滿額購物金須掃描存入Hi-Life VIP APP中使用，讓會員年後到超商輕鬆購物之餘，還能賺滿額購物金，在次筆消費輕鬆折抵，買得經濟又實惠。

活動二：同一期間，萊爾富門市也祭出多款莓果風味指定商品享加價購最低15元起，像是大人小孩都喜愛的新品-新貴派威化棒-奧地利草莓布朗尼口味（單件原價20元）或是歐維氏巧克力跳跳糖-雙層巧莓風味（單件原價30元）均享全店單筆消費不限金額加價購只要15元；優意思優格飲240g（草莓/藍莓風味，單件原價39元）享任選第2件6折，還有韓國樂天草莓優格風味碳酸飲（單件原價29元）也享有加10元多1件優惠，AB草莓優酪乳小（單件原價28元）則享2件50元；另外，像是單件原價30元的吃果籽果汁優酪-草莓、福樂自然零藍莓優酪、單件原價35元的福樂奇亞籽燕麥草莓優酪150g、大粒果實-蜂蜜草莓以及單件原價40元的頂級鮮奶優酪－莓果穀物脆片，均享有任2件8折優惠。

緊接著將迎來2月最甜蜜的節日西洋情人節(2月14日)，即日起至3月4日期間，萊爾富更祭出表心意暢銷首選的巧克力金莎三粒裝（單件原價42元）享2件只要62元，直接現省22元；還有浪漫過節、安全性行為必備的杜蕾斯全品項也享有85折優惠，包含單組售價119元的杜蕾斯活力裝衛生套3入/激情裝衛生套3入、單組售價219元的杜蕾斯更薄型衛生套3入、單組售價239元的杜蕾斯綜合裝衛生套6入、單組售價249元的杜蕾斯輕薄幻隱裝衛生套3入裝、單組售價259元的杜蕾斯雙悅愛潮裝衛生套/輕薄幻隱潤滑裝衛生套3片裝與單組售價399元的杜蕾斯001水性聚氨酯衛生套標準裝2入。