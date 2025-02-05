備戰元宵節、情人節 7-ELEVEN 限時5天滿288元現折28元

滿足元宵節、西洋情人節採買需求，7-ELEVEN集結全台逾7,000家門市備戰，不僅推出新品與優惠，更自2月12日至16日限時5天推出會員滿額優惠活動，期間購買指定12大類別商品可享有滿288元現折28元、滿1,288元立折128元再加贈20點OPENPOINT，單筆結帳滿額再加贈衛生紙、暖暖包、食用油等好禮，元宵節必買的湯圓、情人節必買的巧克力與甜點等，上班日過節也可輕鬆為生活創造滿滿儀式感。

據外部市場觀察，今年各地元宵燈會超過50場，7-ELEVEN觀察消費者需求，每年滾動式調整支援行動，尤其針對重點熱點區域近千家門市以及風景區、交通轉運及觀光型商場等，備貨量較平日增3倍、動員2倍人力支援。同時因應「2025年桃園燈會」出動「OPEN!行動購物車1.0」以小型門市型態駐點，提供逾百款商品，包含CITY系列飲品、常溫、飲料、零食及保暖用品等，隨時滿足消費者採買需求。

7-ELEVEN同時鎖定IP肖像商機，自去年首度開賣5款DIY卡通七彩炫光燈籠，發現買氣比起一般傳統燈籠買氣增5成，今年擴大一倍商品數量，自即日起於全台門市開賣10款「2025元宵卡通燈籠」，今年除了有七彩炫光外，更首度以大頭造型設計並集結超人氣三麗鷗明星酷洛米、Hello Kitty，以及迪士尼經典人氣角色小熊維尼、奇奇蒂蒂、米奇等，另外小朋友最愛超人力霸王超人力霸王、貓貓蟲咖波、SNOOPY、哆啦A夢以及蠟筆小新也同步登場，單個49元；人氣大明星OPEN將也不缺席，「OPEN!蛇來運轉燈籠」組裝簡易上手，單筆加價購59元。

元宵節吃湯圓最應景。7-ELEVEN推出多款湯品及湯圓優惠，獨家販售鮮芋仙紅豆芋泥湯圓、鮮芋仙紫米地瓜湯圓，還有可愛肖像包裝的「桂冠焦糖布丁湯圓」或「桂冠紫糯米芋泥湯圓」即日起至2月18日湯圓全品項兩件88折、3件79折。此外，7-ELEVEN旗下外送平台foodomo 更在2月12日至14日推出「愛在元宵節」活動，消費滿329元享8折，最高折100元，不限新舊客可使用2次。

不僅如此，為掌握元宵商機，CITY TEA也特別開發「團圓紅豆湯」，內含桂冠芝麻小圓子+小紅白湯圓，搭配濃郁細膩的紅豆湯底，不僅美味，更傳遞了溫暖與團圓意涵。不論是家人聚餐後的甜點時光，還是獨自享受片刻的溫暖慰藉，陪伴消費者度過元宵溫馨時刻。2月5日至2月18日新品嘗鮮價65元(原價75元)，數量有限，售完為止。

另外，為搶攻新春開運經濟，7-ELEVEN更攜手台北霞海城隍廟、台南祀典大天后宮，自2月12日開賣三款Q版情人節限定的宮廟隨取卡，每張宮廟隨取卡每張1,200元並保證獲得1,288元的7-ELEVEN購物金，一次購買兩張再加贈88 點OPENPOINT，等同最高回饋11%、現賺264元，卡片可消費支付使用、也能當祈福御守隨身帶著走。