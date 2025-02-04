陽光行動／補助規定綁手綁腳 返鄉青年被KPI追著跑

官方推動地方創生六年以來，確實帶動不少青年返鄉創業，但不少人滿懷熱情，拿到補助金、也辦了活動，之後卻選擇中途放棄。所謂的地方創生，難道是民眾印象中，假日市集活動裡清一色文青小農的產品展示，或地方走讀、小眾民宿而已？這些獲得地方創生的補助案能否存活下來，並帶動地方繁榮？

嘉義縣東石鄉青年蔡伊倫返鄉創業，利用自家魚塭旁的閒置房舍，打造出文青風格的「那家賣魚的花店」。曾執行一年文化部社區行動計畫的她，因在過程中處處求好心切而感到疲憊，「想先休息一下，未來有新的想法再考慮是否申請計畫」，蔡伊倫說。

蔡伊倫：抄來抄去 創生成效打問號

「經費拿到了，活動辦一辦，大家參與完就忘記了！」蔡伊倫指出，地方創生計畫為期一年，很多時候辦活動目的都只是「為了凝聚而凝聚」，她希望地方創生這件事能夠自己發酵，而不是依靠政府一直投入經費，才能夠促成地方創生。

蔡伊倫說，以她不是專業寫計畫爭取經費的人來說，她覺得地方創生內容其實大同小異，大家做的事情都有點像是抄來抄去，就只是把經費消耗掉，成效仍待觀察。「希望地方創生最終能帶動地方發展，不是只有花錢辦活動」。

「如同鮭魚洄游、返回家鄉土地打拚」，桃園市洄游創生執行長邱子軒帶領一群返鄉青年，為龍潭區信仰中心「大廟」龍元宮兩百周年慶典策展「神龍鬧鎮」挹注創意，打響龍潭在地文化節慶品牌，帶動地方創生產業發展。

邱子軒也是龍潭野菱蔓生團隊主持人，他是在二○一九年回龍潭家鄉，建立野菱蔓生基地，規畫建立龍元宮信仰品牌，才接近地方創生目標。

邱子軒：找資源 很多時間花在溝通

邱子軒說，野菱蔓生團隊當年取得國發會第一屆青年培力工作站獎勵補助，但執行過程發現補助人力薪資、培訓課程或活動規畫費用等一些核銷機制，因資料收集或往來繁複，與原本團隊靠接案營運方式不同，後續就未再爭取計畫補助。

「從事地方文化創生到產業面，很多時間是花費在溝通和尋找資源」，邱子軒認為，在一個區域推動創生工作，靠單打獨鬥很困難，必須習慣在地方上與不同組織或協會、社區、宮廟、學校成為合作夥伴，一起找到目標再做。

林佑勳：文化營造 被當選舉假想敵

高雄林園青年林佑勳廿歲回家鄉做地方創生，但廿五歲那年，他決定不再投入計畫中，也不想再被計畫期程限制、被計畫KPI追著跑，而是協助下一代青年團體爭取中央資源。

參與計畫的五年中，林佑勳主要選在林園、東林社區做文化營造，不只整理當地的藥草園，邀請在地畫師繪製壁板，也讓國小生參與製作「掌印樹彩繪」。他說「孩童繪製掌印的過程中與地方產生連結，長大後回憶起來更能有感情共鳴」，後來也吸引在地耆老與居民參與，逐漸做出成績、發揮影響力。

在參與林園地方創生的過程中，林佑勳必須頻繁與地方人士接觸，在拜訪里長、協會理事長難免遇到阻礙，有時對方誤以為他要參與選舉。後來他將創生成果公開在網路上，也曾引來不少有意參政的人將他當作政治假想敵。但他認為能夠讓林園青年了解在地歷史記憶與古今風貌，與狹義的政治參與不同，反而是廣義的公共參與。