陽光行動／曬掛麵、開農場 創生走出活路

四十三歲吳冠翬穿梭在約十坪曬麵場，專注調整掛麵位置，日曬麵在陽光照射、風的吹拂宛若門簾搖曳。

吳冠翬原在新竹科學園區擔任資深工程師，年薪兩、三百萬元。二○一四年某日接到母親來電得知她罹癌，吳冠翬隔天回家鄉，原本想著結束麵廠，讓母親專心養病，但他發現日曬掛麵極具歷史文化意義。他決定接手從阿公開始的日曬掛麵，與妻討論後，舉家搬回屏東，從頭開始學。

回顧這十年，吳冠翬夫妻倆打拚「長安製麵」成為十多人團隊，除了製麵廠、職人町麵店，二○二四年底更進駐縣府青創數位中心，打造複合式餐廳「大步無垠Double Win」，結合屏東在地產業成為推動平台。

「財務上的永續才有希望，熱血不能當飯吃」。吳冠翬說，不能只為地方創生而創生，當計畫補助結束後就無以為繼，要找到可持續商品，或可持續性模式，才能往下走。

雲林縣水林鄉青年黃衍勳，二○一六年完成研究所學業，他選擇返鄉以農創業，邊學邊做，毅然決然向家人商借五分地到農會貸了第一桶創業基金，大膽闖進農業世界。短短八年創建「微醺農場」與農創共享基地，帶動不少青農返鄉，造就農村經濟與生機。

「只有團結創造共好才能永續！」初入農業的黃衍勳，發現有些合作社一點也「不合作」，於是他決心打造一個利益均霑平台，催生微勳農場的創建，與多位青農合作生產無毒農作，拓展農業版圖。黃衍勳也成立青年培力工作站，有超過五十鄉鎮農團約七千人到訪，農場已擴展成青農創業平台。