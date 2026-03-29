美印電商關稅分歧未解 世界貿易組織談判陷僵局

世界貿易組織（WTO）改革談判將進入最後一天，不過美國與印度在延長「電子傳輸暫免課徵關稅」僵持不下，凸顯全球貿易體系分歧加劇。

路透社報導，外交人士表示，目前在喀麥隆首都雅恩德（Yaounde）舉行的世界貿易組織改革談判，對於像是數位下載等電子傳輸暫免課徵關稅的爭論，仍未見突破。

3名外交人士表示，各國貿易部長正試圖縮小美國與印度在延長「電子傳輸暫免課徵關稅」（e-commerce moratorium）議題的分歧，這項措施將於本月到期。

美國加徵關稅引發的貿易動盪，加上中東衝突的重大干擾，讓延長「電子傳輸暫免課徵關稅」被視為檢驗世貿組織是否仍具影響力的重要指標。

3名外交人士指出，印度表示可接受延長2年；但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）則表示，華府對暫時性的延長不感興趣，只接受永久性延長。

企業領袖表示，延長「電子傳輸暫免課徵關稅」對確保市場可預測性至關重要，否則各國可能開始對數位交易課稅。

西方外交人士表示，美方可能接受此措施走向永久化，也就是延長10年；另1人則指出，正探討5至10年間的延長方案；第3人則認為，世貿所有成員不太可能同意延長超過2年。

路透社今天晚間取得的一份新草案，文件內容支持開發中國家，同時還將納入檢討條款。

美國駐世貿組織大使巴倫（Joseph Barloon）會前表示，若能永久延長「電子傳輸暫免課徵關稅」，將使美國有信心「全面參與」世貿組織。

資深外交人士則表示：「若未能延長，美國將以此為藉口，對世貿組織大加抨擊。」

這場辯論正值世貿試圖改革之際，包括提高補貼使用透明度、簡化決策程序，以及可能重新檢討所謂「最惠國待遇」，也就是要求成員國彼此提供相同貿易優惠。

美國與歐盟認為，中國利用現行規則獲益，對其造成不利影響。

同時，基於共識決的決策機制，往往又因個別國家反對而陷入僵局。

西方外交人士表示：「我們對花費大量時間討論程序感到沮喪，因為我們希望著手進行真正的工作，也就是改革世貿組織。」