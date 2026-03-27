白宮宣布 川普5月14日北京訪習近平

白宮廿五日宣布「川習會」的新日期，美國總統川普預計五月十四至十五日訪問中國大陸。川普也說，他非常期待與中國國家主席習近平會面，且兩人見面將具有里程碑意義。但川普原計畫訪中三天，在延期後縮短為兩天。

美國宣布川習會新日期，大陸外交部發言人林劍昨在例行記者會重申，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就川普訪問事宜保持溝通。

美國二月底對伊朗發動「史詩怒火行動」已進入第四周，川普原定三月卅一日至四月二日訪中。他表示，儘管樂於出訪，但因戰爭的關係，希望留在美國國內，且美方已向中方請求延後到訪行程，約延後五至六周。

白宮廿五日舉行新聞簡報會，發言人李維特公布川普最新訪問行程。她表示，「我很高興宣布，總統川普與習主席在中國眾所期待已久的會面，五月十四至十五日將在北京舉行」。

川普和第一夫人梅蘭妮亞今年將在川普的中國行後，招待習近平和夫人彭麗媛對等訪問華府，日期將於今年稍晚公布。川普稍晚在自創社媒真實社群發文表示，美方代表正為這場歷史性的訪問做最後準備，他非常期待與習近平會面。

李維特指稱，川普和習近平對改期有過討論，習近平理解川普為了中東軍事行動而留在國內的重要性，也接受美方請求，川普此前預計對伊朗的軍事行動將持續四至六周，現在美軍的進度超前。對此，被問到這場戰事是否將在川習會前進入尾聲或結束時，李維特除了維持上述時間表，還請媒體自行算一算，意指戰事可望四月落幕。

華爾街日報廿五日引述多位消息人士報導，川普已私下告知幾位顧問，戰事「正進入最後階段」，應遵守上述時間表；他希望避免和伊朗陷入持久戰，也期望在接下來幾周內結束戰事。這些人士指出，計畫將川習會改在五月中旬的白宮官員預期，在此次峰會開始前，戰事就將告終。

根據該報導，在和外部政治盟友討論時，川普的焦點不時轉移至其他話題上，例如十一月期中選舉和派移民與海關執法局人員至機場協助安檢工作；川普更直言，美伊戰爭分散他對其他優先事項的關注。一位消息人士說，川普似乎已準備轉向他的「下一個重大挑戰」；但他並未詳述是推翻古巴共產黨政權或什麼。

美國前總統拜登任內的副國務卿坎伯認為，川普可能更聚焦於取得短期成果，包括中國購買美國農產品、加購美國波音飛機和承諾更多的對美投資。川普可能率很多位美企總裁隨行訪中。