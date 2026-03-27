德反制美國 找科技業痛點

彭博資訊報導，面對美國總統川普的政府敵意日增，德國政府正開始擬定計畫，瞄準美國的諸多痛點，以備下回川普再對歐洲頤指氣使時強力反擊。

報導引述知情人士說法指出，柏林當局分析美國供應鏈，找出一些可供歐盟國家施壓的著力點。

例如，歐盟可瞄準美國科技巨擘，如Alphabet、亞馬遜、Meta Platforms等美企，開徵新稅、罰款或對其歐洲營運設限。

另一施壓點是人工智慧（AI）資料中心。從OpenAI、Anthropic、微軟AI部門到馬斯克的X，這方面都曝險甚鉅。布建資料中心需西門子等歐企供應專用設備。歐盟可動用「工業加速法案」等措施，公共採購優先採用歐製零組件。

更能讓美方喊痛的武器是半導體相關出口管制。美國尖端晶片生產仍倚賴歐企供應所需化學品，也需要艾司摩爾（ASML）的晶片製造設備及其德國供應商蔡司（Zeiss）和創浦（Trumpf）。

歐盟其他著力點還包括藥物、化學品與工具機；歐盟也可運用投資資本當籌碼，歐洲各國政府和投資人持有約10.4兆美元的美元（占整個美股市場的15.3%）、3.4兆美元的美國政府證券，以及2.9兆美元的公司債。