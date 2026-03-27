歐盟有條件通過川普關稅 WTO 秘書長呼籲各國改革全球貿易規則

歐洲議會26日有條件通過與美國總統川普達成的關稅協議，但也正加快腳步多元化全球貿易布局。另外，世貿組織（WTO）秘書長伊衛拉26日則呼籲各國改革全球貿易規則，認為在美國關稅以及地緣政治緊張局勢引發了一年的動盪之後，舊有的世界秩序已一去不返。

歐盟和美國在2025年夏季達成協議，將大部分歐盟輸美產品關稅設定在15%。如今歐洲議會在多次延宕後，批准這項協議，掃除了障礙。

歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）樂見關稅協議過關、稱這是「關鍵一步」，並表示他預計在喀麥隆舉行的世界貿易組織（WTO）會議場邊會晤美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。

歐洲議會也針對該協議增訂若干條款，包括減徵美國進口產品關稅的措施將於2028年3月自動失效，並將鋼鐵和鋁製品關稅減免與美方類似措施掛鉤。歐盟實施這項協議前仍需與各成員國磋商，布魯塞爾當局希望儘快進行討論。

不過，川普去年稍早對全球發動關稅戰，也促使歐盟積極在全球爭取新貿易夥伴。從歐盟近來陸續與南美洲和澳洲簽訂貿易協定，可看出歐盟積極推動貿易多元化。

另一方面，伊衛拉在喀麥隆舉行的一場為期四天的會議開幕之際，列舉了WTO面臨的一系列問題，其中包括其爭端解決機制陷入癱瘓。

伊維拉表示：「我們曾經熟知的世界秩序和多邊體系已發生不可逆的變化。我們無法讓其重回原狀。我們必須著眼於未來。」

伊維拉表示，WTO在決策方面存在的問題亟待解決。其當前基於共識的運作模式，經常因部分國家的反對而陷入停滯。一些代表正推動該組織允許成員國以集團形式達成協議。

他還指出，關於哪些國家正在發放補貼的問題缺乏透明度，「缺乏透明度會導致信任缺失，進而產生對不公平和反競爭行為的懷疑。」他認為，這導致了一種不信任的「惡性循環」，阻礙了成員國就新規則和改革達成共識。

瑞士大使波林格（Erwin Bollinger）在會議開始前表示：「如果我們無法取得任何具體成果，WTO將失去其吸引力和現實意義。」英國貿易大臣布萊恩特（Chris Bryant）則說，如果無法達成協議，WTO可能出現碎片化。