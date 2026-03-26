歐盟有條件通過川普關稅協議 盼維繫雙邊貿易

歐洲議會（European Parliament）今天有條件通過與美國總統川普達成的關稅協議，歐洲期盼維繫雙邊貿易之外，也正加快腳步多元化全球貿易布局。

法新社報導，歐洲聯盟（EU）和美國在2025年夏季達成協議，將大部分歐盟輸美產品關稅設定在15%。不過，川普（Donald Trump）去年稍早對全球發動關稅閃電戰，對鋼鐵、鋁與汽車零組件課以高關稅，已促使歐盟積極在全球爭取新貿易夥伴。

從歐盟近來陸續與南美洲和澳洲簽訂貿易協定，可看出歐盟積極推動貿易多元化，但不代表歐盟有意放棄與主要貿易夥伴美國的經貿關係，雙邊經貿規模高達1兆6000億歐元（約新台幣59兆元）。

絕大多數歐洲議會議員同意降低歐盟對部分美國進口產品課徵的關稅，這是歐盟落實貿易協議其中一環，但同時設下額外保障措施。

歐盟實施這項協議前仍需與各成員國磋商，布魯塞爾希望儘快進行討論。

歐盟經濟事務執委杜姆布羅夫斯基斯（ValdisDombrovskis）在議會辯論中表示：「今天的表決是重要的程序步驟，也是展現歐盟信守承諾的政治信號。」

歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）樂見關稅協議過關、稱這是「關鍵一步」，並表示他預計明天在喀麥隆舉行的世界貿易組織（WTO）會議場邊會晤美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。

歐洲議會針對該協議增訂若干條款，包括減徵美國進口產品關稅的措施將於2028年3月自動失效，並將鋼鐵和鋁製品關稅減免與美方類似措施掛鉤。

歐洲議會議員馮安蘭（Kathleen Van Brempt）在議會辯論中表示：「我們別天真了。未來還會有更多來自川普的脅迫與混亂，這也是我們今天強調必須設限，不會給予無條件授權的原因。」