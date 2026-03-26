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歐盟有望通過川普關稅協議 拚多元化全球貿易布局

中央社／ 布魯塞爾26日綜合外電報導
歐洲聯盟立法者預計今天以附帶條件方式通過與美國總統川普達成的關稅協議，歐洲期盼挽救這項協議之際，也正加快腳步多元化全球貿易布局。圖／法新社
歐洲聯盟立法者預計今天以附帶條件方式通過與美國總統川普達成的關稅協議，歐洲期盼挽救這項協議之際，也正加快腳步多元化全球貿易布局。圖／法新社

歐洲聯盟（EU）立法者預計今天以附帶條件方式通過與美國總統川普（Donald Trump）達成的關稅協議，歐洲期盼挽救這項協議之際，也正加快腳步多元化全球貿易布局。

法新社報導，歐盟與美國2025年夏季達成協議，將大部分歐盟輸美產品關稅設定在15%。不過，川普去年稍早對全球發動關稅閃電戰，對鋼鐵、鋁與汽車零組件課以高關稅，促使歐盟積極在全球爭取新貿易夥伴。

從歐盟近期陸續與南美洲和澳洲達成貿易協定，可看出歐盟積極推動貿易多元化，但不代表歐盟有意放棄與主要貿易夥伴美國的經貿關係。

歐洲議會（European Parliament）預計今天就歐盟降低部分美國進口產品關稅進行表決，這是落實2025年協議的第一步，同時設下額外保障機措施。

主導貿易事務的歐洲議會議員增訂數項規範，包括減徵進口產品關稅措施將於2028年3月自動失效，並將鋼鐵與鋁製品關稅減免與美方類似措施掛鉤。

然而，並非所有議員都認同這個做法。法國中間派「復興歐洲」（Renew）的歐洲議會黨團議員表示將投下反對票。

歐洲議會議員坎芬（Pascal Canfin）表示，「這項協議唯一的政治價值就是提供穩定性和可預測性，即使很多人認為這是不公平協議。如果連可預測性都不存在，就沒理由支持這份協議，即便它已經過改善」。

華府已敦促歐盟儘速落實協議。美國駐歐盟大使帕茲德（Andrew Puzder）接受英國金融時報（FinancialTimes）訪問警告說，中東戰事推升能源成本飆漲之際，若歐盟一再拖延，恐怕錯失以「優惠」管道取得美國液化天然氣（LNG）的機會。

美國 川普 關稅 歐盟

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