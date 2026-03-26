歐盟有望通過川普關稅協議 拚多元化全球貿易布局

歐洲聯盟（EU）立法者預計今天以附帶條件方式通過與美國總統川普（Donald Trump）達成的關稅協議，歐洲期盼挽救這項協議之際，也正加快腳步多元化全球貿易布局。

法新社報導，歐盟與美國2025年夏季達成協議，將大部分歐盟輸美產品關稅設定在15%。不過，川普去年稍早對全球發動關稅閃電戰，對鋼鐵、鋁與汽車零組件課以高關稅，促使歐盟積極在全球爭取新貿易夥伴。

從歐盟近期陸續與南美洲和澳洲達成貿易協定，可看出歐盟積極推動貿易多元化，但不代表歐盟有意放棄與主要貿易夥伴美國的經貿關係。

歐洲議會（European Parliament）預計今天就歐盟降低部分美國進口產品關稅進行表決，這是落實2025年協議的第一步，同時設下額外保障機措施。

主導貿易事務的歐洲議會議員增訂數項規範，包括減徵進口產品關稅措施將於2028年3月自動失效，並將鋼鐵與鋁製品關稅減免與美方類似措施掛鉤。

然而，並非所有議員都認同這個做法。法國中間派「復興歐洲」（Renew）的歐洲議會黨團議員表示將投下反對票。

歐洲議會議員坎芬（Pascal Canfin）表示，「這項協議唯一的政治價值就是提供穩定性和可預測性，即使很多人認為這是不公平協議。如果連可預測性都不存在，就沒理由支持這份協議，即便它已經過改善」。

華府已敦促歐盟儘速落實協議。美國駐歐盟大使帕茲德（Andrew Puzder）接受英國金融時報（FinancialTimes）訪問警告說，中東戰事推升能源成本飆漲之際，若歐盟一再拖延，恐怕錯失以「優惠」管道取得美國液化天然氣（LNG）的機會。