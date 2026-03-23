美財長：應付戰事資金充足 排除加稅可能性

美國財政部長貝森特今天表示，美國政府有「充足的資金」資助對伊朗的戰爭，但仍向國會申請追加預算，確保未來軍方補給充分。此外他排除以加稅為這場戰爭提供資金的可能性。

貝森特（Scott Bessent）在國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中受訪時，同時排除透過加稅來為這場戰爭籌措資金的可能性。

美軍提出為伊朗戰爭追加2000億美元資金的請求，在國會遭遇強烈反對。民主黨人，甚至部分共和黨人皆質疑，在去年通過巨額國防預算後，是否有此必要。

貝森特為這項請求辯護，但未證實具體金額。

美國總統川普尚未正式向參議院與眾議院提出撥款申請，且政府也已明確表示，相關金額仍可能調整。

貝森特說：「我們有充足資金可以支應這場戰爭。這筆是追加預算。川普在第一任期內已強化軍力，如今在第2任期也正持續這麼做，他希望確保未來軍方補給無虞。」

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週表示，這筆額外資金是有其必要的，「確保我們對已完成的行動，以及未來可能必須採取的行動，都能獲得適當資金支持」。

赫格塞斯駁斥了關於可能加稅的提問，稱其「荒謬」，並表示這「完全不在」考慮範圍內。

初步跡象顯示，這場戰爭將成為美國自伊拉克與阿富汗長期衝突以來，成本最昂貴的戰爭。政府官員告訴國會議員，對伊朗戰爭的投6天就已耗資超過110億美元。

自川普於2025年1月展開第2任期以來，由共和黨領導的國會已批准破紀錄的軍事撥款。上個月，他將「2026財政年度國防撥款法案」簽署成法，撥款金額高達約8400億美元。