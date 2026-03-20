美國會：中國擴張醫藥版圖 複製稀土模式壟斷供應鏈

美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」近日召開聽證會，討論中國如何壟斷美國的藥品市場，以及美國在供應鏈方面對中國製藥業日益加深的依賴。

綜合香港南華早報、陸媒觀察網報導，美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the Chinese CommunistParty）當地時間18日召開聽證會，主題為「從科學實驗室到家庭藥箱：中國如何壟斷我們的藥品市場」。

共和黨籍議員鄧恩（Neal Dunn）表示，中國正實施一項蓄謀已久的長期戰略，在製藥產業鏈上游沿襲在稀土、半導體以及電動汽車領域的既有模式，「沿著供應鏈一路向上，直至最終掌控整條供應鏈的全部環節」。

共和黨籍議員能恩（Zach Nunn）也對中國在製藥領域的作用不斷增強表示擔憂，尤其是這種發展軌跡似類似於其他行業，「如果美國在學名藥的關鍵原料以及推動藥物創新的基礎設施方面變得依賴於中國，那對所有人而言都將是一種損失」。

據報導，委員會主席、共和黨籍議員穆勒納爾（John Moolenaar）也指出，「從美國人每天依賴的學名藥供應到將決定未來數十年誰主導醫學領域的尖端生物技術，中國正在壟斷我們的藥品市場」。

報導說，一些美國國會議員已試圖對這種「中國威脅」採取行動。

穆勒納爾今年初曾致函美國財政部長貝森特（ScottBessent），敦促美國外來投資審查委員會（CFIUS）立即針對一家中國製藥公司對FastWave Medical的控股投資採取行動。

FastWave Medical是一家美國醫療設備公司，業務包括研發基於雷射技術的血管內碎石術。穆勒納爾在信中表示，這筆投資可能會威脅美國的國家安全，並削弱美國醫療創新能力以及患者獲取關鍵醫療設備的管道。

民主黨聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）也表示，製藥業的生產製造與藥物研發有賴於長期資金投入、科學研究以及穩定的經濟政策，而川普政府削減了對負責科研工作及監管審查的聯邦機構撥款，此舉正削弱美國在製藥領域保持領先地位的根基。

報導稱，受中國人口老齡化趨勢以及全球市場擴張戰略的共同推動，預測顯示2024至2030年中國製藥行業營收可望實現50%的增長。瑞銀集團（UBS）估算，到2030年，中國藥品及醫療器械產業營收總額預計突破2.1兆美元大關。