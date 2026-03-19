美日5500億美元投資建電廠 日官員怒問：軟銀沒出錢憑什麼拿政府錢？

美國與日本在川普提出對等關稅後達成貿易協議，日本承諾向美國投資5500億美元（約台幣17.68兆元），以換取華府在關稅上的讓步。第一階段投資計畫於2月出爐，包括在美國俄亥俄州興建史上最大天然氣發電廠。然而，隨著外界對計畫推進的疑慮升高，東京官員緊急出手介入，導致軟銀集團原本可望入袋的1兆日圓（約台幣2032億元）費用最終大幅縮水。

金融時報18日報導，這座電廠將完全由日本出資，並由專門設立的特殊目的公司持有，美日各占50%股權。多名知情人士表示，這筆費用原本將支付給軟銀集團創辦人孫正義旗下公司，用於在俄亥俄州興建並營運這座天然氣發電廠。

由於軟銀未持有任何股權，作為開發商原本無法從計畫獲利，因此改以費用形式取得報酬；若能達到9.2吉瓦的目標裝置容量，將在15至20年間分期收取相關收入。不過，多名熟悉談判的人士指出，這筆費用最終較原始方案削減超過九成。

美日貿易協議條款賦予川普最終決策權，並要求日本在項目宣布後45個工作日內到位資金，使俄亥俄天然氣發電廠項目自2月起進入倒數時程。知情人士指出，鑑於軟銀在該領域經驗有限，日本官員仍主張將電廠營運交由公開招標。

軟銀費用引發的爭議，凸顯東京內部的不滿情緒。官員擔心，日本在投資項目選擇上正逐漸被邊緣化，甚至被迫為缺乏相關經驗的企業背書。一名日本資深官員直言：「我們為什麼要付這筆錢？他們根本不用出資。」

日本首相高市早苗預計19日與川普於華府舉行峰會，會前東京方面對資金運用的疑慮進一步升高。多名資深官員形容，這次會談將是新任首相的「成敗關鍵」。

孫正義自構想階段即深度參與美日貿易協議，部分原因在於他與川普關係密切，並能直接溝通，被日本政府視為一大優勢，但同時也可能帶來風險。在5500億美元投資基金成立前，孫正義曾向美國商務部長盧特尼克提出設立美日共同主權財富基金的構想，他至今仍是日本少數能提出足以動用該資金規模交易的人物。

日本資金將來自國際協力銀行及商業銀行，日本貿易保險公司（NEXI）將為商業融資部分提供90%以上擔保。資金來源比例尚未確定。知情人士表示，即便有高額擔保，商業銀行仍感不安。軟銀、國際協力銀行與美國商務部均拒絕置評；NEXI表示仍在討論中，尚未決定擔保覆蓋比例。