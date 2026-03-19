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美與印尼達成新貿易協定！降稅背後「三大戰略目標曝光」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
印尼與美國達成新貿易協議，透過降稅換取礦產與能源合作，強化供應鏈與地緣戰略布局。路透
印尼與美國達成新貿易協議，透過降稅換取礦產與能源合作，強化供應鏈與地緣戰略布局。路透

印尼與美國達成新貿易協議，雙方以資源與市場互換：印尼同意擴大美國投資者進入關鍵礦產領域、增加採購美國原油與液化石油氣、支持開發美國煤炭出口走廊，以及合作發展小型模塊化核電項目；作為交換，美國將原擬對印尼商品課徵的32%關稅調降至19%，並給予棕櫚油、咖啡等主要產品零關稅待遇。

不過，協議落實面臨考驗。美國最高法院近日做出判決，川普政府徵收的全球性關稅屬違法行為，為協議執行蒙上陰影。同時，協議尚需印尼國會批准，部分條款因被視為削弱清真認證要求而引發批評，分析認為這將增加批准的難度與不確定性。

這項貿易協議契合美國長期的戰略目標，包括確保關鍵礦產供應鏈安全、增加其油氣出口，以及降低對中國的依賴。與此同時，包括越南在內、正與華府進行貿易談判的其他東南亞出口導向型經濟體，都密切關注此一協議，以探尋美國可能對區域提出的關稅稅率與要價條件。

身為全球最大鎳生產國的印尼，正處於美中兩大強權的競逐之間。分析指出，儘管中國是目前主導印尼礦產加工領域的主要投資者，但此協議為美國企業打開了機會之門，有望在一定程度上扳平中國的產業優勢。

能源合作方面，印尼計劃在未來一段時間內採購價值150億美元的美國能源商品，並投資開發美國西海岸的煤炭出口走廊，同時與美、日合作探索小型核反應爐項目。此協議也反映美國能源政策轉向，從過去協助印尼減排，轉為優先推動化石燃料出口，引發觀察家擔憂印尼能源轉型步伐可能放緩。

儘管印尼官員強調與美國的舊有能源轉型合作計劃仍將繼續，但分析指出，協議的最大影響可能在政治層面，即雅加達可能效仿華府，更加側重化石燃料使用，導致太陽能等潔淨能源發展停滯。目前化石燃料仍占印尼能源結構近八成。

關鍵礦產 華府 貿易協議 川普 關稅 對等關稅

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