美歐貿易協議批准程序 重啟

歐盟決定重啟美歐貿易協議的批准程序，為這項拖延已久的協議進入最後審查鋪路，歐洲議會貿易委員會本周四（19日）將表決此協議，之後將在3月下旬或4月送交全體大會投票。

負責談判的歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）向彭博資訊表示，他的折衷方案獲得絕大多數支持，且能真正體現歐洲的立場。

儘管美國最近對歐盟貿易措施展開新調查，但歐洲議會的議員17日追加一項修正案後決定推進審查程序 ，這項修正案引進了「落後條款」，規定歐盟降低關稅的前提是華府履行其貿易協議承諾。

如果歐洲議會批准此協議，將有助於緩解大西洋兩岸日益加劇的緊張關係，但最終文本仍須交由各成員國政府批准。近幾個月來，歐盟一再推遲此協議的批准程序，理由包括美國總統川普威脅奪取格陵蘭，以及美國最高法院否決華府全球關稅措施所引發的不確定性。美方對歐盟的拖延表達不滿，升高了雙邊貿易關係再度破裂的可能性。

為了取代被最高法院推翻的所謂對等關稅，川普政府最近還對歐盟、中國等主要貿易夥伴展開貿易調查，通常需數月時間才能完成。