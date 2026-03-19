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美歐貿易協議批准程序 重啟

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

歐盟決定重啟美歐貿易協議的批准程序，為這項拖延已久的協議進入最後審查鋪路，歐洲議會貿易委員會本周四（19日）將表決此協議，之後將在3月下旬或4月送交全體大會投票。

負責談判的歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）向彭博資訊表示，他的折衷方案獲得絕大多數支持，且能真正體現歐洲的立場。

儘管美國最近對歐盟貿易措施展開新調查，但歐洲議會的議員17日追加一項修正案後決定推進審查程序 ，這項修正案引進了「落後條款」，規定歐盟降低關稅的前提是華府履行其貿易協議承諾。

如果歐洲議會批准此協議，將有助於緩解大西洋兩岸日益加劇的緊張關係，但最終文本仍須交由各成員國政府批准。近幾個月來，歐盟一再推遲此協議的批准程序，理由包括美國總統川普威脅奪取格陵蘭，以及美國最高法院否決華府全球關稅措施所引發的不確定性。美方對歐盟的拖延表達不滿，升高了雙邊貿易關係再度破裂的可能性。

為了取代被最高法院推翻的所謂對等關稅，川普政府最近還對歐盟、中國等主要貿易夥伴展開貿易調查，通常需數月時間才能完成。

川普 關稅 對等關稅

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美日聯合文件 日預計宣布11兆日圓對美投資 建立石油共同儲備

日本首相高市早苗十八日啟程訪美將與美國總統川普會面，日本媒體報導，日美政府計畫在美日峰會期間發布一份聯合文件，概述第二輪對美潛在投資計畫，包括建設新一代核反應爐和天然氣發電廠，以及由日本出資擴大美國原油產量，並將增產部分運往日本進行共同儲備，預計投資總額逾十一兆日圓（約台幣兩千兩百億元）。

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美中雙方代表15日至16日在巴黎進行兩天經貿會商，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，美方介紹他們最新關稅措施的調整以及下一步考慮，中方對由此造成的不確定性表達嚴正關切。

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馬來西亞投資、貿易及工業部長佐哈里（Seri Johari）日前語出驚人宣告，與美國的貿易協議因為美國最高法院的判決而「無效」，稍後又收回評論，改口表示馬來西亞還沒收到華府取消該協議的正式通知，留下許多困惑，馬來西亞在野黨也要求當局提供答案。

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