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美日聯合文件 日預計宣布11兆日圓對美投資 建立石油共同儲備

聯合報／ 國際中心／綜合報導
圖為英國石油公司在阿拉斯加的輸油管。歐新社
圖為英國石油公司在阿拉斯加的輸油管。歐新社

日本首相高市早苗十八日啟程訪美將與美國總統川普會面，日本媒體報導，日美政府計畫在美日峰會期間發布一份聯合文件，概述第二輪對美潛在投資計畫，包括建設新一代核反應爐和天然氣發電廠，以及由日本出資擴大美國原油產量，並將增產部分運往日本進行共同儲備，預計投資總額逾十一兆日圓（約台幣兩千兩百億元）。

讀賣新聞報導，日本政府消息人士表示，這項能源合作被納入日美關稅談判後所規畫的五千五百億美元對美投資框架中。雖然具體投資金額仍待敲定，但目前以阿拉斯加油田最具潛力，美國本土的頁岩油田也被列入評估範圍。

報導說，日本目前約九成原油仰賴中東進口，若改由阿拉斯加輸送原油，航線僅需經過太平洋，相較於中東航線，運輸時間可縮短將近一周。政府高層指出，「這對提升日本能源安全具有重要意義。」

對美國而言，拓展原油出口市場同樣迫在眉睫。阿拉斯加產原油的年出貨量，相當於日本全年需求的一成以上，但目前幾乎全部供應美國國內市場。

ＮＨＫ報導，消息人士透露，投資協議第二階段項目目前正在進行最後安排，計畫在美東時間十九日舉行的日美峰會期間發布一份包含三個項目聯合文件。

其中，與核能相關項目預計將包括在田納西州和其他地點建造新一代小型核電反應爐計畫，還將包括在賓州和德州建設天然氣發電廠。三個項目總投資預計將達到七百卅億美元，即超過十一兆日圓。

隨著人工智慧日益普及，這些投資項目有助於滿足美國日益增長的電力需求。同時，日本將能夠在對其經濟安全至關重要的領域建立供應鏈，預計這將透過增加設備和零件出口，促進日本企業業務擴張。

這項第二階段投資計畫，預計將由日本和美國組成的「諮詢委員會」討論獲利能力和其他問題。

今年二月川普和美國商務部長盧特尼克宣布日本第一階段投資項目，總額達三百六十億美元，項目涵蓋發電、石油天然氣以及先進製造業，當時日本承諾在俄亥俄州建設史上最大天然氣發電廠，預計發電量達九點二吉瓦，將增強電網可靠性並以價格合理的能源支持美國製造業。

日本還將在墨西哥灣建設一座深水原油出口設施，並在美國建立合成工業鑽石的生產設施，未來美國將不再依賴外國供應這種工業生產關鍵材料。

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