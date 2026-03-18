大馬稱與美協議無效 隨後收回

聯合報／ 編譯簡國帆盧思綸黃婉婷屈彥辰王小萌／綜合報導

馬來西亞貿易部長佐哈里十五日宣布，由於美國最高法院二月廿日裁定對等關稅違憲，馬來西亞與美國的貿易協議無效，成為全球第一個無視川普威脅作廢協議的國家。不過佐哈里稍後又收回談話，改口表示馬來西亞還沒收到華府取消該協議的正式通知，

新海峽時報十五日引述佐哈里出席選區齋戒月活動時的談話，表示馬來西亞與美國的對等貿易協議失效，「這不是暫緩，而是已經不存在了，已屬無效」。

佐哈里說，如果關稅是以貿易順差作為理由，美國應清楚說明涉及的是哪個產業，而不是一概施加全面關稅。

針對美國上周以三○一條款啟動新一輪貿易調查，佐哈里指出，馬來西亞主要出口產業可能受影響，包括電機電子、石油與天然氣、棕櫚油等種植業商品、手套，以及其他橡膠相關產品。

不過貿易部隨即發布聲明澄清，佐哈里「說錯了」，但未提供進一步說明。

美國總統川普去年對全球逾百國祭出對等關稅，馬來西亞苦吞高達百分之四十七關稅，去年十月廿六日，馬來西亞總理安華與川普在吉隆坡簽署貿易協議，馬來西亞承諾投資美國二千四百億美元，並採購美國產品，換取輸美產品關稅降至百分之十九。

馬來西亞貿易部長佐哈里脫口與美貿易協議「無效」卻又髮夾彎收回。行政院經貿談判辦公室重申，台美上階段談判成果將是我方面對美方後續關稅措施最有利基礎，政府將在既有談判成果基礎上，確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

經貿辦強調，我方與美國貿易代表署以及美國商務部保持密切聯繫溝通，並進行多次視訊會議，台美雙方都表達希望鞏固談判成果，不論是「台美對等貿易協定（ＡＲＴ）」或者「台美投資合作備忘錄（ＭＯＵ）」。

川普 關稅 對等關稅 馬來西亞 貿易協議

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