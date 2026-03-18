巴黎會談 擬建美中貿易委員會

針對美中巴黎經貿磋商，美國貿易代表葛里爾說，川普政府正推動建立「美中貿易委員會」，希望以更制度化方式監督並調整兩國貿易，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，雙方團隊進行了坦誠、深入、建設性磋商，討論建立促進雙邊貿易投資合作的工作機制設想。

美方官員在巴黎向中方提出這項構想，預計將成為美國總統川普與中國國家主席習近平未來領袖會談的議題之一。美國貿易代表葛里爾表示，設立委員會的目的，是更明確界定「應從中國進口哪些商品又該向中國出口什麼」，讓雙方把貿易重點放在互利領域。

美方領銜的財政部長貝森特在會談結束後表示，本輪會談「具建設性也彰顯雙邊關係的穩定」，但並未詳細說明。

亞洲協會政策研究所資深副總裁柯特勒指出，巴黎會談似乎在推動中國承諾增加購買美國農產品、能源與飛機方面取得進展。她認為，美中貿易委員會可能先聚焦於較不敏感商品的貿易，甚至討論降低這些商品關稅。

李成鋼則說，中美進一步認同一個穩定的經貿關係利於中美、惠及世界。新華社報導，李成鋼表示，中美討論議題包括新形勢下雙邊關稅水準、雙邊關稅及相關非關稅措施有關安排可能的進一步延期等。美方提到他們最新關稅措施的調整及下一步考慮，雙方並討論了建立促進雙邊貿易投資合作的工作機制的設想。

針對美方推出對中國貿易投資的限制措施，特別是近期美方連續啟動兩起涉及中方的三○一調查，李成鋼說，中方在磋商中進行嚴肅交涉，表達嚴正關切，希望美方重信守諾，共同推動雙邊經貿關係行穩致遠。

大陸國務院副總理何立峰表示，經過去年五輪經貿磋商，中美在經貿領域達成一系列磋商成果，為兩國經貿關係和世界經濟注入了更多確定性和穩定性。但他也稱，中方一貫反對美方加徵單邊關稅，敦促美方徹底取消單邊關稅等限制措施，並將採取必要措施，堅決捍衛自身正當合法權益。

據新華社報導，中美雙方同意，研究建立促進雙邊貿易投資的合作機制，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，推動雙邊經貿關係持續穩定向好。