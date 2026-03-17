大馬官員關稅說法轉變 學者：美不確定性致應對困難

大馬投貿部長近日稱美國最高法院推翻總統川普全球性關稅使對等貿易協定失效，隨後又指未收到美國通知，言論引議。馬來西亞學者今天告訴中央社，官員說法轉變反映出美國關稅政策不確定性，凸顯面對具單邊性質政策壓力時回應上的困難。

馬來西亞星洲日報15日報導，馬來西亞投資、貿易及工業部長佐哈里（Johari Abdul Ghani）15日出席開齋節相關活動時表示，美國最高法院推翻川普實施的全球性關稅，因此馬來西亞與美國的對等貿易協定失效。

佐哈里當時說：「如果他們（美方）聲稱是貿易順差，就必須說明涉及哪個行業，不能地毯式、一概而論地徵收關稅。」此番言論引來當地媒體與輿論關注。

然而，馬來西亞「星報」（The Star）今天報導，佐哈里隨後出席活動受訪則表示，尚未收到美國就對等貿易協定發出的任何書面正式通知，美方正在對各國的關稅稅率進行調查，「當他們有了調查結果後會提出方案，我們再討論相關條件」。

馬來西亞理工大學副教授、經濟學者拉扎利（Muhammad Najib Razali）今天接受中央社訪問表示，佐哈里最初將關稅定性為「失效」可能是基於既有貿易規則的預期，後來轉為較為審慎的立場，這些舉動反映出美國貿易政策本身的不確定性。

拉扎利指出，川普政府過去稱要對鋼鐵與鋁課徵關稅時，部分國家起初曾加以批評，隨後轉為採取「觀望」態度，這些態度上的變化，反映出在面對變動快速、具單邊性質的政策壓力時，各國在回應上存在一定困難。

美國日前宣布針對60個經濟體展開新一輪301條款調查，以判定這些經濟體在「未能禁止及未能有效執行禁止進口強迫勞動產品」方面的相關政策及做法，是否屬於不合理或歧視性，並對美國貿易構成負擔或限制。

拉扎利表示，面對關稅等具有相對浮動性的貿易條件，馬來西亞應盡可能地及早佈局，強化與歐盟、印度、中東以及東協國家的經貿關係，像是逐步成為「友岸外包」（Friend-Shoring）的關鍵據點，擴大稅務優惠、提供出口獎勵與自動化資源，協助受關稅壓力衝擊的企業度過轉型期。