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全球第一槍！馬來西亞宣布「與美貿易協議失效」不甩川普報復警告
財經新聞網站Benzinga 16日報導，馬來西亞貿易官員15日宣布，由於美國最高法院2月20日裁定對等關稅違憲，馬來西亞與美國的貿易協議無效，成為全球第一個無視川普威脅、作廢協議的國家。
新海峽時報15日引述投資、貿易及工業部長拿督拿督佐哈里（Seri Johari）出席選區齋戒月活動時的話，表示馬來西亞–美國的對等貿易協議失去效力，「這不是暫緩，而是已經不存在了，已屬無效」。
佐哈里告訴記者，如果關稅是以貿易順差作為理由，美國應清楚說明涉及的是哪個產業，而不是一概施加全面關稅。
針對美國上周以301條款啟動新一輪貿易調查，佐哈里指出，馬來西亞主要出口產業可能受影響，包括電機電子、石油與天然氣、棕櫚油等種植業商品、手套，以及其他橡膠相關產品。
自由今日大馬報導，佐哈里17日再表示，若有政黨要求進一步說明，應參考美國最高法院相關裁決；就目前而言，美方並未就正式取消該協議向馬來西亞發出任何信函。
美國總統川普去年對全球逾百國際出對等關稅，馬來西亞苦吞高達47%關稅，之後成功將稅率談降到24%；去年10月26日，馬來西亞首相安華與川普在吉隆坡簽署貿易協議，美國調降對馬來西亞關稅至19%，並豁免1711項產品關稅，涵蓋馬來西亞對美出口約12%的商品。
報導指出，值得注意的是，川普曾威脅，任何試圖利用美國最高法院裁決推翻現有貿易協議的國家，都將面臨「高得多」的報復性關稅。
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