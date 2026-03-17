川習會前端出「管理式貿易」新構想：美擬設美中貿易委員會

川普政府正推動建立「美中貿易委員會」（U.S.-China Board of Trade），希望以更制度化方式監督並調整兩國之間的貿易，試圖重新平衡這段長期被華府批評為「不對等」的經濟關係。

美方官員在巴黎與中國對口官員會晤後提出這項構想，預計將成為美國總統川普與中國國家主席習近平未來領袖會談的議題之一。

美國貿易代表葛里爾表示，設立委員會的目的，是更明確界定「應從中國進口哪些商品、又該向中國出口什麼」，讓雙方把貿易重點放在互利領域。

葛里爾與美國財政部長貝森特周日和周一在巴黎與中方官員進行了兩天會談，為兩位領導人會晤鋪路。外界原本預期川普於3月下旬前往中國，但因美國正處理與伊朗的戰事，川普周一表示，他已要求北京將訪問延遲大約一個月：「因為戰爭，我必須待在這裡。」意指留在美國。

亞洲協會政策研究所資深副總裁Wendy Cutler指出，巴黎會談似乎在推動中國承諾增加購買美國農產品、能源與飛機方面取得進展。她認為，貿易委員會可能先聚焦於較不敏感商品的貿易擴張，甚至討論降低這些商品的關稅。

彼得森國際經濟研究所分析師Chad Bown表示，過去說服中國改革貿易慣例的努力成效有限，因此嘗試「管理式貿易」並不令人意外。但他指出，美國或許能說服中國國企購買更多大豆、石油或飛機，卻很難影響中國消費者購買美國最希望出口的製造品，例如汽車。

目前該委員會仍有許多細節未明，包括是否涵蓋稀土礦物。中國去年已因應美國關稅收緊相關出口，而這些資源對美國多個產業至關重要。

美中貿易關係是全球最重要且最複雜的經濟連結之一。2025年，美國對中國出口與進口均下降逾25%，雖然對中貿易逆差縮小，但對台灣、越南與墨西哥的逆差卻擴大。