美中巴黎經貿會談結束 中方：取得一些初步共識

美中巴黎經貿會談今晚結束，中國官員會後並未提出具體成果，僅表示雙方已經就一些議題取得初步共識，將繼續保持磋商進程。這也顯示，預計3月底在北京登場的「川習會」仍存有變數。

新華社報導，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼會後說：「過去的一天半時間，中美雙方團隊進行了深入、坦誠、建設性的磋商。通過這次的磋商，雙方已經就一些議題取得了初步共識，下一步我們將繼續保持磋商進程。」

針對美國12日以「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對包括中國在內的60個經濟體發起301調查，中方也在巴黎經貿會談表達不滿並提出警告。

據報導，李成鋼說：「中方對美方單邊的301調查的立場是一貫的，我們反對這種單邊的調查。我們對這些調查的可能結果對來之不易的中美穩定的經貿關係可能造成的干擾和破壞表示擔憂。」

路透社此前報導指出，由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰領軍的這次巴黎會談，除了旨在消除貿易休戰協議中的障礙外，也在為美國總統川普（Donald Trump）3月底訪中，並與中國國家主席習近平會晤掃清障礙。

中國迄今未發布「川習會」消息。中國外交部發言人林劍今天在例行記者會表示，「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就特朗普（川普）總統訪華一事保持著溝通」。（編輯：楊昇儒/韋樞）