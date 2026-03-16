為川習會成果鋪路？美中第六輪經貿會談什麼 陸外交部簡短回應

中美新一輪經貿會談正在法國巴黎舉行，對於經貿會談細節，外界高度關注。大陸外交部16日下午簡短表示建議詢問主管機關。此前，有消息指出，此次會談除檢視中美雙方貿易休戰進展，也將為美國總統川普3月底可能訪問北京、與大陸國家主席習近平會晤鋪路。

大陸外交部3月16日下午舉行例行記者會，針對中美新一輪經貿會談的最新消息，大陸外交部發言人林劍僅簡短表示，「具體資訊建議詢問中方主管機關。」

同時，在記者會上，林劍還被問及川普表示，如果中國不在荷莫茲海峽護航問題上提供協助，他將推遲對中國的訪問。中方對川普的這一具體言論有何回應？他則對此回應，「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就川普總統訪華事宜保持著溝通。」

在此同時，中美第六輪經貿磋商正在巴黎舉行，路透引述知情人士指出，由美國財政部長貝森特和大陸國務院副總理何立峰主持的巴黎會談「坦誠而富有建設性」，將為川普3月底訪問大陸與習近平會晤可能取得的「成果」鋪路。但知情人士補充說，這些提議仍須由兩國領導人最終拍板決定。知情人士稱，在會談中，中方對可能增加採購美國農產品持開放態度，包括家禽、牛肉與非大豆大田作物。

據了解，此次中美經貿會談預定自當地時間15至16日進行2天。美方和大陸高階官員在法國巴黎舉行的貿易會談，首日於當地時間15日晚間6時（台灣時間16日凌晨1時）結束，並將於16日上午復談。

此前，有分析曾指，此次會談除檢視雙方貿易休戰進展，也將為美國總統川普3月底可能訪問北京、與大陸國家主席習近平會晤鋪路。不過，川普15日接受英國《金融時報》訪問時，威脅北約和大陸協助護航荷莫茲海峽，並暗示若北京拒絕配合將延後川習會。此舉也為「川習會」是否如期舉行增添不確定性。