快訊

竹科變電所設備測試發生火警 台電：未造成停電、原因調查中

竹科變電所災情恐影響廠區？ 台積電回應了

獨／竹科台電變電所爆炸起火 3人遭炸傷1人無生命跡象

聽新聞
0:00 / 0:00

為川習會成果鋪路？美中第六輪經貿會談什麼 陸外交部簡短回應

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中美新一輪經貿會談正在法國巴黎舉行，對於經貿會談細節，大陸外交部發言人林劍16日僅簡短表示，「具體資訊建議詢問中方主管機關。」（路透）
中美新一輪經貿會談正在法國巴黎舉行，對於經貿會談細節，大陸外交部發言人林劍16日僅簡短表示，「具體資訊建議詢問中方主管機關。」（路透）

中美新一輪經貿會談正在法國巴黎舉行，對於經貿會談細節，外界高度關注。大陸外交部16日下午簡短表示建議詢問主管機關。此前，有消息指出，此次會談除檢視中美雙方貿易休戰進展，也將為美國總統川普3月底可能訪問北京、與大陸國家主席習近平會晤鋪路。

大陸外交部3月16日下午舉行例行記者會，針對中美新一輪經貿會談的最新消息，大陸外交部發言人林劍僅簡短表示，「具體資訊建議詢問中方主管機關。」

同時，在記者會上，林劍還被問及川普表示，如果中國不在荷莫茲海峽護航問題上提供協助，他將推遲對中國的訪問。中方對川普的這一具體言論有何回應？他則對此回應，「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就川普總統訪華事宜保持著溝通。」

在此同時，中美第六輪經貿磋商正在巴黎舉行，路透引述知情人士指出，由美國財政部長貝森特和大陸國務院副總理何立峰主持的巴黎會談「坦誠而富有建設性」，將為川普3月底訪問大陸與習近平會晤可能取得的「成果」鋪路。但知情人士補充說，這些提議仍須由兩國領導人最終拍板決定。知情人士稱，在會談中，中方對可能增加採購美國農產品持開放態度，包括家禽、牛肉與非大豆大田作物。

據了解，此次中美經貿會談預定自當地時間15至16日進行2天。美方和大陸高階官員在法國巴黎舉行的貿易會談，首日於當地時間15日晚間6時（台灣時間16日凌晨1時）結束，並將於16日上午復談。

此前，有分析曾指，此次會談除檢視雙方貿易休戰進展，也將為美國總統川普3月底可能訪問北京、與大陸國家主席習近平會晤鋪路。不過，川普15日接受英國《金融時報》訪問時，威脅北約和大陸協助護航荷莫茲海峽，並暗示若北京拒絕配合將延後川習會。此舉也為「川習會」是否如期舉行增添不確定性。

川普 關稅 對等關稅 大陸 習近平

延伸閱讀

若不護航將推遲訪華！川普施壓陸促解封荷莫茲…陸外交部回應了

川普不排除延後訪中 美中巴黎經貿會談首日結束

中美第六輪經貿磋商氣氛「格外穩定」 聚焦管理式貿易

美國與中國大陸貿易會談首日進行逾6小時 16日復談

相關新聞

為川習會成果鋪路？美中第六輪經貿會談什麼 陸外交部簡短回應

中美新一輪經貿會談正在法國巴黎舉行，對於經貿會談細節，外界高度關注。大陸外交部16日下午簡短表示建議詢問主管機關。此前，有消息指出，此次會談除檢視中美雙方貿易休戰進展，也將為美國總統川普3月底可能訪問北京、與大陸國家主席習近平會晤鋪路。

美國與中國大陸貿易會談首日進行逾6小時 16日復談

1位美國財政部官員15日說，美方和中國大陸高階官員在法國巴黎舉行的貿易會談，首日於當天晚間6時（台灣時間16日凌晨1時）結束，並將於16日上午復談。

日媒：美日擬對陸礦產加徵關稅 建立G7供應鏈

日本首相高市早苗計畫於19日訪問華盛頓，展開就任後首次訪美行程，並將在白宮與美國總統川普舉行會談。此次訪問為期4天，兩人預計於當地時間3月19日舉行日美首腦會談，這也是雙方自去年10月以來第二次面對面會晤。

232條款警報！川普傳鎖定六產業 課徵新的國安關稅

美國總統川普23日警告，各國別「耍花招」想收回已與美國達成的貿易協議，否則將面臨更高的關稅。知情人士透露，川普政府正考慮...

美企打退稅官司 愈演愈烈

美國最高法院判決川普政府一年來課徵的關稅違法後，美國朝野即將開打「退稅大戰」，國會民主黨人已提出法案，呼籲政府開始退還約...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。