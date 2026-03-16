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川普稱仍有權徵關稅 美中展開新一輪貿易談判

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，儘管美國最高法院上個月推翻他實施的全球性關稅，但他仍有權徵收關稅。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發長文表示：「我有絕對權力以其他形式徵收關稅，而且我已經開始這麼做了。」

在最高法院作出裁決後不久，川普透過行政命令對美國進口商品課徵10%的關稅。

華府上週對包含中國、歐盟及日本在內的60個經濟體啟動新的貿易調查，將針對「未對強迫勞動採取行動」，以及相關情況是否對美國商業造成負擔或限制進行審查。

川普發文數小時前，北京曾敦促美國「立即糾正錯誤做法」，當時兩國正展開新一輪談判。

中國商務部表示，美國最新的調查「極具單邊性、武斷性和歧視性」，並指控美國企圖「構建貿易壁壘」。

中國和美國貿易官員今天在巴黎會面並展開談判。華府表示，此次會談將持續兩天。

川普在貼文中寫道，最高法院「很清楚我的立場，也知道我多麼渴望為國家贏得這場勝利，但法院卻決定將數兆美元拱手送給那些幾十年來一直占美國便宜的國家和企業」。

川普今晚在另一篇貼文中，嚴厲抨擊聯邦法官波斯博格（James Boasberg）撤銷針對美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的傳票，阻礙對聯準會總部翻修支出案的調查。

針對聯準會設定經濟關鍵基準利率的政策，川普已多次對鮑爾發出羞辱性言論。

歐盟 貿易談判 關稅 川普 對等關稅

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