川普不排除延後訪中 美中巴黎經貿會談首日結束

美中經貿高層今天結束在巴黎兩天會談的首日議程，原本是為消除貿易休戰協議障礙並為美國總統川普3月底訪中會晤習近平鋪路，但川普卻拋出訪中行程不排除延後的消息。

川普今天接受英國「金融時報」（Financial Times）訪問時表示，在他要求北京協助恢復荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航路之際，可能會延後本月底與中國國家主席習近平的峰會。他這番話時值美國財政部長貝森特（Scott Bessent）正在巴黎與中國國務院副總理何立峰進行會談。

路透社報導，這次會談是由貝森特與何立峰領軍，外界預期將聚焦於美國關稅調整、中國生產的稀土礦物與磁鐵流向美國買家、美國高科技出口管制以及中國購買美國農產品等議題。

消息人士表示，這場巴黎會談「坦誠且具建設性」，將為川普本月底赴中與習近平會晤時，可能達成的「具體成果」鋪路。但消息人士也說，相關提案最終仍需由兩國領導人拍板定案。

美國財政部發言人表示，美中雙方在經濟合作暨發展組織（OECD）巴黎總部會談6個多小時，明天早上將繼續進行。中國並非這個由38個主要為富裕民主國家組成的組織成員，並視自己是開發中國家。

其中一名消息人士透露，討論期間，中方對可能加碼採購美國農產品持開放態度，包括家禽、牛肉與非黃豆的列作農作物，並補充說，中國仍承諾根據川普與習近平於2025年10月達成的貿易休戰，在未來3年每年採購2500萬公噸的美國黃豆。

美國財政部發言人並未提到會談氛圍或實質內容細節，中方官員未向媒體發表評論便離開OECD總部。參與會談的美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）13日表示，美國官員希望確保美中關係穩定。

葛里爾在動身前往巴黎前接受CNBC訪問時說：「我們希望確保持續獲得製造業所需的稀土，也希望他們持續從我們這裡購買應該採購的商品，同時讓雙方領導人有機會會面，確保關係朝我們希望的方向發展。」

在貝森特、何立峰、葛里爾與中國貿易談判代表李成鋼舉行會談前，雙方去年已在歐洲多座城市舉行一系列會晤，以緩解導致全球兩大經濟體貿易一度瀕臨崩潰的緊張情勢。

此外，消息人士說，雙方還討論到建立新的正式機制，以協助管理美中之間的貿易與投資，供川普與習近平在北京會晤時考慮。雙方預計明天將就擬議中的美中「貿易委員會」與「投資委員會」舉行技術性會談。

然而，美中貿易分析師表示，由於準備時間有限，加上華府注意力放在美國與以色列對伊朗的聯手攻擊，無論是在巴黎或在北京的川習會，美中達成重大貿易突破的可能性有限。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國經濟專家甘迺迪（Scott Kennedy）表示：「我認為雙方的最低目標是舉行會談，這有助於維繫關係，避免關係破裂與緊張情勢再度升級。」

甘迺迪補充，川普可能會讓北京做出重大承諾，例如訂購新的波音（Boeing）飛機，以及採購更多的美國液化天然氣和黃豆，但要達成這個目標，他可能必須在美國出口管制上做出一些讓步。

川普與習近平今年可能3度會面，包括11月在中國主辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會以及12月由美國舉辦的20國集團（G20）峰會，屆時可能取得更實質的進展。