美貿易調查 APEC前主管：供應鏈續被干擾並重組

美國啟動301貿易調查，APEC政策小組前主任丘偉賢今天告訴中央社，不確定性增加使供應鏈持續受到干擾並被重新配置；隨著菲律賓從馬來西亞手中接棒東協輪值主席國，他認為，東協需加大推動區域經濟整合力道，藉此加強與主要大國互動。

美國宣布依「1974年貿易法」第301條款，對16個主要貿易夥伴啟動調查，檢視這些經濟體的製造業結構性產能過剩及生產相關做法與政策。

對於美國貿易代表署（USTR）指新加坡在2024年對美貿易出現鉅額順差，新加坡貿工部向中央社等媒體寄出的信件中表示，其實根據美國商務部經濟分析局（BEA）資料，新加坡在2024年對美貨品貿易出現17億美元逆差，服務貿易則有251億美元逆差，逆差總額近270億美元。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院（LKYSPP）資深經濟學者丘偉賢，今天接受中央社訪問表示，美方可能會尋找各種類型的貿易法律工具，繼續施加不同形式的關稅措施，並將調查或針對的領域擴大到像是半導體、精密工業，甚至是製藥產業等。

丘偉賢曾在2009年至2011年在亞洲開發銀行（AsianDevelopment Bank）負責區域合作架構研究，隨後擔任亞太經濟合作會議（APEC）政策支援小組（PolicySupport Unit, PSU）主任，研究區域經濟政策分析，目前在李光耀公共政策學院任職，是新加坡學界的經濟權威。

「供應鏈仍然會持續受到干擾，並進一步被重新配置」，丘偉賢指出，雖然去年就已經談過這個趨勢，但今年這些更具衝擊性的關稅行動可能持續出現。

此外，今年東協輪值主席原為緬甸，但因緬甸陷於內亂，由菲律賓提早接棒。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）曾強調東協中心性（ASEANCentrality）對維護印度太平洋區域和平極為重要，重申菲律賓遵守「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）及「聯合國海洋法公約下國家管轄外區域海洋生物多樣性保育及永續利用協定」（BBNJ協定）。

丘偉賢表示，東協本身已是一個相當具份量的經濟體，整體經濟規模約達4兆美元，是全球第5大經濟體。同時也透過「東協+1」等自由貿易協定與多個主要貿易夥伴建立合作關係。「東協需要持續加大推動區域經濟整合的力道」，他指出，建立了一套以規則為基礎的框架相當重要，能藉此使多個主要大國與其進行合作與互動。