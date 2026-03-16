美國與中國大陸貿易會談首日進行逾6小時 16日復談

1位美國財政部官員15日說，美方和中國大陸高階官員在法國巴黎舉行的貿易會談，首日於當天晚間6時（台灣時間16日凌晨1時）結束，並將於16日上午復談。

這次會談預定自15至16日進行2天，雙方代表團分別由美國財長貝森特及貿易代表葛里爾與大陸國務院總理何立峰領銜，陸方稱為陸美第6輪經貿磋商。

上述官員對路透說，雙方會談逾6小時，地點在經濟合作暨發展組織（OECD）的巴黎總部。

由於大陸仍自視為開發中國家，因此並非OECD會員國。OECD現有38個會員國，大部分是富裕的民主國家。