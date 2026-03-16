聽新聞
0:00 / 0:00
美國與中國大陸貿易會談首日進行逾6小時 16日復談
1位美國財政部官員15日說，美方和中國大陸高階官員在法國巴黎舉行的貿易會談，首日於當天晚間6時（台灣時間16日凌晨1時）結束，並將於16日上午復談。
這次會談預定自15至16日進行2天，雙方代表團分別由美國財長貝森特及貿易代表葛里爾與大陸國務院總理何立峰領銜，陸方稱為陸美第6輪經貿磋商。
上述官員對路透說，雙方會談逾6小時，地點在經濟合作暨發展組織（OECD）的巴黎總部。
由於大陸仍自視為開發中國家，因此並非OECD會員國。OECD現有38個會員國，大部分是富裕的民主國家。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。