聽新聞
0:00 / 0:00

美國與中國大陸貿易會談首日進行逾6小時 16日復談

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國代表團乘坐的車輛15日駛入經濟合作暨發展組織（OECD）巴黎總部。路透
美國代表團乘坐的車輛15日駛入經濟合作暨發展組織（OECD）巴黎總部。路透

1位美國財政部官員15日說，美方和中國大陸高階官員在法國巴黎舉行的貿易會談，首日於當天晚間6時（台灣時間16日凌晨1時）結束，並將於16日上午復談。

這次會談預定自15至16日進行2天，雙方代表團分別由美國財長貝森特及貿易代表葛里爾與大陸國務院總理何立峰領銜，陸方稱為陸美第6輪經貿磋商。

上述官員對路透說，雙方會談逾6小時，地點在經濟合作暨發展組織（OECD）的巴黎總部。

由於大陸仍自視為開發中國家，因此並非OECD會員國。OECD現有38個會員國，大部分是富裕的民主國家。

美方 美國 開發中國家 川普 關稅 對等關稅

延伸閱讀

中美經貿會談聚焦兩重點 檢視貿易休戰進展、為川習會鋪路

川習會倒數／巴黎登場 中美經貿會談 鋪路川習會

美中經貿高層巴黎磋商鋪路川習會 專家不看好重大突破

新華社：中美經貿磋商在法國巴黎開始舉行 川普可能將訪北京

相關新聞

美國與中國大陸貿易會談首日進行逾6小時 16日復談

1位美國財政部官員15日說，美方和中國大陸高階官員在法國巴黎舉行的貿易會談，首日於當天晚間6時（台灣時間16日凌晨1時）結束，並將於16日上午復談。

日媒：美日擬對陸礦產加徵關稅 建立G7供應鏈

日本首相高市早苗計畫於19日訪問華盛頓，展開就任後首次訪美行程，並將在白宮與美國總統川普舉行會談。此次訪問為期4天，兩人預計於當地時間3月19日舉行日美首腦會談，這也是雙方自去年10月以來第二次面對面會晤。

美301第二波 鎖定60個經濟體 台又被點名

美國12日展開第二波「301條款」調查，了解60個經濟體是否涉及強迫勞動的行為與政策，前一天遭以產能過剩為由調查的台灣、中國大陸及歐盟等16個經濟體再度入列。川普政府顯然繼續依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）所徵關稅遭最高法院判決違法後，為後續替代關稅鋪路。

232條款警報！川普傳鎖定六產業 課徵新的國安關稅

美國總統川普23日警告，各國別「耍花招」想收回已與美國達成的貿易協議，否則將面臨更高的關稅。知情人士透露，川普政府正考慮...

美企打退稅官司 愈演愈烈

美國最高法院判決川普政府一年來課徵的關稅違法後，美國朝野即將開打「退稅大戰」，國會民主黨人已提出法案，呼籲政府開始退還約...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。