日媒：美日擬對陸礦產加徵關稅 建立G7供應鏈

日本首相高市早苗計畫於19日訪問華盛頓，展開就任後首次訪美行程，並將在白宮與美國總統川普舉行會談。此次訪問為期4天，兩人預計於當地時間3月19日舉行日美首腦會談，這也是雙方自去年10月以來第二次面對面會晤。

日媒《共同社》引述外交消息人士報導，美日兩國政府基本決定，在19日舉行的首腦會談上，將就擴大重要礦產採購的貿易協定制定相關行動計畫。

計畫內容將納入降低對大陸依賴的措施，包括因應大陸加強出口管制等被視為經濟脅迫的行為，以及提高針對大陸重要礦產的關稅。該貿易協定力爭由美日主導，並透過七大工業國集團（G7）與理念相近國家的框架推動。

報導指，行動計畫中擬納入促進採購來源多元化的政策工具。為防止大陸重要礦產過度流入，美日考慮加徵關稅，同時透過補貼鼓勵企業在大陸以外地區投資並擴大生產。由於大陸企業在較低人力成本與較寬鬆環境管制的背景下，以較低價格供應稀土產品，使非大陸製產品在價格上較難競爭，這被視為日本面臨的重要課題。

報導接著指，大陸掌握全球約7成稀土生產與超過9成精煉能力。為降低對大陸供應的依賴，G7正加強重要礦產供應鏈合作，並設想由美國貿易代表署（USTR）主導，與澳洲等國簽署相關貿易協定。USTR希望在4月底前完成協定草案，並與各國展開正式談判。

此外，預計美日首腦會談也將討論南鳥島（東京都小笠原村）稀土開發合作。