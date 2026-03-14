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美301第二波 鎖定60個經濟體 台又被點名

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者黃國樑／綜合外電
美國總統川普。
美國總統川普。

美國12日展開第二波「301條款」調查，了解60個經濟體是否涉及強迫勞動的行為與政策，前一天遭以產能過剩為由調查的台灣、中國大陸及歐盟等16個經濟體再度入列。川普政府顯然繼續依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）所徵關稅遭最高法院判決違法後，為後續替代關稅鋪路。

美國貿易代表署（USTR）根據1974年貿易法第301條b款，對台灣、日本、南韓、中國大陸、歐盟、印度及墨西哥等60個經濟體展開調查，「這些調查將決定這些外國政府是否已採取充分行動，禁止以強迫勞動行為生產輸入貨品，以及未能根除強迫勞動行為對美國勞工與企業的影響」。

美祭出第二波301調查
美祭出第二波301調查

這次調查的60個經濟體，也涵蓋11日遭USTR以產能過剩為由調查的所有16個經濟體，包括台灣、南韓、日本、中國大陸、歐盟、印度、新加坡、馬來西亞、越南及墨西哥等，另外還加上香港特別行政區、菲律賓、以色列、英國、澳洲、紐西蘭、巴西、加拿大、南非等44個經濟體。

USTR表示，各方能在4月15日前提出針對這項調查的書面評論，及對於預定4月28日召開聽證會的出席請求和證詞摘要，這場聽證會必要時會持續到5月1日，各方也能在聽證會結束後的七天內，提出反駁評論。

昨天，大陸商務部發言人也以答記者問方式回應，美國根據301調查採取的關稅措施違反世貿組織規則，美方無權單方認定貿易夥伴「產能過剩」，並採單邊限制措施；中方敦促美方糾正錯誤做法，將保留採取一切必要措施的權利。

在IEEPA遭最高法院判決違法後，美國已援引1974年貿易法第122條，對全球加徵10%關稅，為期150天，作為過渡措施，財長貝森特也說稅率之後將提高到15%，但這項關稅預定7月屆滿。

美國貿易代表葛里爾已表示，他的目標是在這個期限前完成一系列調查，以允許總統川普迅速課徵銜接。他也說，川普政府將針對數位服務貿易、藥價等領域發動進一步調查。

川普 關稅 對等關稅

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