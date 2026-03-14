美301調查強迫勞動 我再入列

美國貿易代表（ＵＳＴＲ）署十二日就「未能禁止及未能有效執行禁止進口強迫勞動產品」，再對六十個經濟體發動一九七四年「貿易法」三○一條款調查，包含台灣、日本及南韓等主要的美國貿易夥伴。

在利用國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）對外國部分輸美商品加徵關稅的作為，二月被美國聯邦最高法院裁定違憲且違法後，一如各界預料，川普政府持續為未來向外國加徵關稅的合法性鋪路。

美國貿易代表署根據貿易法第三○一條ｂ款，對台日韓、中國大陸、歐盟、印度、墨西哥、澳洲、阿根廷、巴西、柬埔寨、加拿大、智利、香港、印尼、以色列、馬來西亞、挪威、秘魯、菲律賓、俄羅斯、卡達、沙烏地阿拉伯、新加坡、瑞士、泰國、英國、阿拉伯聯合大公國及越南等六十個經濟體展開調查。該署表示，四月廿八日將對此一調查召開聽證會。

美國貿易代表葛里爾指稱，「本調查將判定這些外國政府是否已窮盡所有措施，禁止利用強迫勞動行為所生產的產品進口，以及是否未能根除強迫勞動行為對美國勞工與企業造成的影響」。

行政院台美經貿工作小組表示，美方已書面致函說明，認可我方在對等貿易協定（ART）對禁止進口強迫勞動產品的承諾，並承諾會在調查過程中審酌我方相關努力。我方有信心維護ART取得的相對優勢和最佳待遇。

但國民黨立委王鴻薇質疑，若三○一條款啟動，關稅是否會繼續增加，目前都是未知數。行政院應重新檢討ART的內容，並小心應對美國啟動三○一條款。

台美經貿工作小組表示，美方接連展開各項三○一調查，目的都是在因應最高法院判決，重建制度性關稅措施的替代性法律途徑，相關發展都在我政府掌握中。

經貿工作小組指出，接軌國際勞動規範，是我政府的既定目標，副院長鄭麗君率領談判團隊在與美方談判的過程中，雙方都具有高度共識。為了進一步落實防止強迫勞動，今年二月簽署「台美對等貿易協定（ART）」也包括了承諾防止強迫勞動與禁止進口強迫勞動產品。