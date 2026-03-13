先兵後禮？美對陸啟動301條款調查 美貿易代表：希望美中關係穩定

快訊

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美中經貿高層預定下周舉行會談之際，美國這兩天對中國大陸等國啟動新一輪301條款調查。 路透社
美中經貿高層預定下周舉行會談之際，美國這兩天對中國大陸等國啟動新一輪301條款調查，但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）重申，希望確保美中之間的關係能持續穩定。

葛里爾13日接受CNBC節目訪問時表示，美國希望能持續取得製造業所需的稀土，而美國對中國的貿易逆差已減少30%。他也認為，就能源問題以及伊朗戰爭的影響而言，美中的經濟關係並不會受到太大影響。

美國這兩天對中國大陸等多個國家啟動新一輪301條款調查，中國商務部13日表示，美方以「產能過剩」為由發起301調查，是典型的單邊主義行徑，嚴重破壞國際經貿秩序。中國已連續兩天就美國的301調查作出回應。

美國總統川普預計本月底訪問北京，會晤中國國家主席習近平，而美中經貿高層預定下周於巴黎舉行會談，美國財長貝森特和葛里爾將於15日、16日會晤中國國務院副總理何立峰。

