美啟動301調查 新加坡：星對美實為逆差將接觸釐清

美國對多個貿易夥伴啟動調查，指新加坡在2024年對美貿易出現鉅額順差。對此，新加坡貿工部指出，根據官方數據，新加坡對美實際上為逆差，即從美國進口大於向美國出口，將進一步與美國貿易代表署接觸釐清。

美國宣布依「1974年貿易法」第301條款，對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等16個主要貿易夥伴啟動調查，檢視這些經濟體的製造業結構性產能過剩及生產相關做法與政策。

對於美國貿易代表署（USTR）指新加坡在2024年對美貿易出現鉅額順差，新加坡貿工部12日晚間向中央社等媒體寄出的信件中表示，其實根據美國商務部經濟分析局（BEA）資料，新加坡在2024年對美貨品貿易出現17億美元逆差，服務貿易則有251億美元逆差，逆差總額約270億美元。

至於美國貿易代表署稱新加坡在工業空置率下降情況下仍持續擴張製造業產能，新加坡貿工部指出，事實上新加坡的工業用地使用率「非常健康且保持穩定」。

貿工部進一步指出，由於新加坡土地資源有限，隨著其他用地需求增加，用於工業的土地面積逐步減少；已向美國貿易代表署提供上述資訊，並將進一步接觸以釐清貿易數據及第301條款調查事宜。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院（LKYSPP）資深經濟學者丘偉賢上午接受中央社訪問表示，美方最新措施對相關產業帶來不確定性，尤其是那些已經建立成熟供應鏈的產業，可能成為政策鎖定的目標。

丘偉賢指出，這些調查的領域包括半導體供應鏈、精密工業以及可能涵蓋製藥產業等，將使供應鏈持續面臨重組與調整的態勢，「雖然我們去年已討論供應鏈重組的問題，但今年這些更具針對性的關稅措施仍可能持續，關鍵在於美方將採用哪些法律工具來推動相關政策」。

根據新加坡官方資訊，新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額持續成長，美國對新加坡呈貿易順差。新加坡的稅率在美國總統川普先前的關稅清單中被課10%，相對較低。

儘管如此，新加坡副總理顏金勇曾指出，10%關稅雖看似最輕微，但企業必須理解到，新加坡原本享有的是零關稅待遇；與新加坡有貿易關係的其他國家，所受關稅衝擊更大，進而影響對新加坡商品的需求。