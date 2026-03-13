快訊

興櫃股后要上市了 新股抽中可望賺58.5萬元、報酬率75%

趕時間別上來！國道2號東向16.7公里車禍 回堵2公里單線通行

又見私密影像外流…盜版AV網站遭封1天起死回生 石崇良：再上架就再封

美啟動301調查 新加坡：星對美實為逆差將接觸釐清

中央社／ 新加坡13日專電

美國對多個貿易夥伴啟動調查，指新加坡在2024年對美貿易出現鉅額順差。對此，新加坡貿工部指出，根據官方數據，新加坡對美實際上為逆差，即從美國進口大於向美國出口，將進一步與美國貿易代表署接觸釐清。

美國宣布依「1974年貿易法」第301條款，對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等16個主要貿易夥伴啟動調查，檢視這些經濟體的製造業結構性產能過剩及生產相關做法與政策。

對於美國貿易代表署（USTR）指新加坡在2024年對美貿易出現鉅額順差，新加坡貿工部12日晚間向中央社等媒體寄出的信件中表示，其實根據美國商務部經濟分析局（BEA）資料，新加坡在2024年對美貨品貿易出現17億美元逆差，服務貿易則有251億美元逆差，逆差總額約270億美元。

至於美國貿易代表署稱新加坡在工業空置率下降情況下仍持續擴張製造業產能，新加坡貿工部指出，事實上新加坡的工業用地使用率「非常健康且保持穩定」。

貿工部進一步指出，由於新加坡土地資源有限，隨著其他用地需求增加，用於工業的土地面積逐步減少；已向美國貿易代表署提供上述資訊，並將進一步接觸以釐清貿易數據及第301條款調查事宜。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院（LKYSPP）資深經濟學者丘偉賢上午接受中央社訪問表示，美方最新措施對相關產業帶來不確定性，尤其是那些已經建立成熟供應鏈的產業，可能成為政策鎖定的目標。

丘偉賢指出，這些調查的領域包括半導體供應鏈、精密工業以及可能涵蓋製藥產業等，將使供應鏈持續面臨重組與調整的態勢，「雖然我們去年已討論供應鏈重組的問題，但今年這些更具針對性的關稅措施仍可能持續，關鍵在於美方將採用哪些法律工具來推動相關政策」。

根據新加坡官方資訊，新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額持續成長，美國對新加坡呈貿易順差。新加坡的稅率在美國總統川普先前的關稅清單中被課10%，相對較低。

儘管如此，新加坡副總理顏金勇曾指出，10%關稅雖看似最輕微，但企業必須理解到，新加坡原本享有的是零關稅待遇；與新加坡有貿易關係的其他國家，所受關稅衝擊更大，進而影響對新加坡商品的需求。

李光耀 美國 川普 關稅 對等關稅

延伸閱讀

台遭列301調查 政院：美來函認可我ART中對禁止強迫勞動產品承諾

美對60經濟體啟動301調查 聚焦強迫勞動產品進口禁令

美301調查 台灣入列 政院：有信心充分反映先前談判成果

美啟動301條款調查 歐盟強調視情況適度回應

相關新聞

上月剛公告涉傾銷與補貼的中國活性陽極材料 美突宣布不課雙反關稅

據大陸財聯社，美國國際貿易委員會（ITC）當地時間3月12日發表聲明稱，進口自中國的活性陽極材料（Active Anode Material）並未對美國相關產業的建立造成實質阻礙。聲明稱，基於委員會上述否定的裁決，美國商務部將不會針對此類中國進口產品發布反傾銷或反補貼稅令。

台灣再入列！美國對60個經濟體強迫勞動行為發動301調查

美國貿易代表署（USTR）12日為強迫勞動議題，再對60個經濟體發動「301條款」調查，也再度包含台灣、日本及南韓等主要貿易夥伴，在依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅遭最高法院判決違法後，繼續為後續替代關稅鋪路。

美中代表巴黎會面 葛里爾：持續在美中之間尋求公平和穩定

美國貿易代表署12日宣布，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將同美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於15日至16日前往法國巴黎與中國國務院副總理何立峰會面；葛里爾表示，美方將持續在美中關係中尋求公平和穩定。

美301調查點名16國 圖解台灣哪些領域被盯上

美國11日宣布，對台灣、中國、歐盟、印度、南韓、日本等貿易夥伴進行301條款調查。美國貿易代表署基於「1974年貿易法案」的301條款中的授權，針對其他國家有產能過剩問題展開調查，依據調查結果可能祭出關稅。

美301調查 台灣入列 政院：有信心充分反映先前談判成果

美國貿易代表葛里爾11日宣布，將根據貿易法第301條款，針對台灣在內共16個經濟體疑似產能過剩問題，展開調查，被視為美國為開徵新關稅鋪路。

美國下一波貿易調查…盯強迫勞動議題

美國下一波貿易調查將鎖定「強迫勞動議題」，行政院、勞動部昨（12）日表示，台美雙方在對等貿易協定（ART）當中對於301條款多項議題已有共識，包括強迫勞動，勞動部已發布參考指引，並將修正《就業服務法》，將與美方密切聯繫，以做最好因應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。