美中經濟官員將會晤 料談大豆貿易成川習會前奏

中央社／ 台北13日電

美國財政部長貝森特將於15日至16日與中國副總理何立峰在法國會晤。綜合外媒報導，大豆很可能是兩人會晤的議題，而商界和分析人士將密切關注兩人會晤，以尋找4月川習會可能達成協議的線索，包括中國是否會購買更多美國大豆。

根據美國財政部、貿易代表署（USTR）當地時間12日分別發布新聞稿，指財政部長貝森特（ScottBessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將於15日、16日在法國巴黎與何立峰會面。

白宮官員先前表示，美國總統川普（DonaldTrump）將於3月31日至4月2日訪問中國，並與中國國家主席習近平會晤。

綜合美聯社等外媒近日報導，大豆很可能是貝森特與何立峰會晤的議題，而商界和分析人士預料將密切關注兩人的會晤，以尋找川普與習近平會晤時可能達成協議的線索，包括中國是否會購買更多美國產品，如大豆和飛機，以及雙方將如何應對貿易不平衡問題。

川普和習近平去年10月在韓國釜山會晤並達成美中貿易戰休戰一年。作為休戰協議，中國同意從去年10月到今年1月向美國購買1200萬噸大豆，並在接下來3年每年至少購買2500萬噸。

但農業市場分析顧問公司No Bull Ag創辦人兼分析師史特勞德（Susan Stroud）表示，3月已經過去10多天了，還沒有從中國看到任何具善意的大豆採購，這在以往談判中也曾出現。

史特勞德表示，市場似乎正降低對川習會帶來重大貿易突破的預期，並指中東衝突帶來新的不確定性，將外界的注意力從中國移離。

新加坡聯合早報引述復旦大學國際問題研究院院長兼美國研究中心主任吳心伯表示，川普關心的還是生意，其中農產品最關鍵，因為這跟美國期中選舉及川普的政治利益有關。

不過，吳心伯認為，中國目前最關心的還是台灣議題，這可從今年2月兩國領導人的通話中看出來。

制裁已變相解除？ 南華早報：魯比歐將隨川普在月底一起訪華

美中經貿高層將於巴黎會談 USTR：尋求關係公平穩定

美中代表巴黎會面 葛里爾：持續在美中之間尋求公平和穩定

川普擬4月會習近平 美中經濟高官將先在巴黎會談

上月剛公告涉傾銷與補貼的中國活性陽極材料 美突宣布不課雙反關稅

據大陸財聯社，美國國際貿易委員會（ITC）當地時間3月12日發表聲明稱，進口自中國的活性陽極材料（Active Anode Material）並未對美國相關產業的建立造成實質阻礙。聲明稱，基於委員會上述否定的裁決，美國商務部將不會針對此類中國進口產品發布反傾銷或反補貼稅令。

台灣再入列！美國對60個經濟體強迫勞動行為發動301調查

美國貿易代表署（USTR）12日為強迫勞動議題，再對60個經濟體發動「301條款」調查，也再度包含台灣、日本及南韓等主要貿易夥伴，在依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅遭最高法院判決違法後，繼續為後續替代關稅鋪路。

美中代表巴黎會面 葛里爾：持續在美中之間尋求公平和穩定

美國貿易代表署12日宣布，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將同美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於15日至16日前往法國巴黎與中國國務院副總理何立峰會面；葛里爾表示，美方將持續在美中關係中尋求公平和穩定。

美301調查點名16國 圖解台灣哪些領域被盯上

美國11日宣布，對台灣、中國、歐盟、印度、南韓、日本等貿易夥伴進行301條款調查。美國貿易代表署基於「1974年貿易法案」的301條款中的授權，針對其他國家有產能過剩問題展開調查，依據調查結果可能祭出關稅。

美301調查 台灣入列 政院：有信心充分反映先前談判成果

美國貿易代表葛里爾11日宣布，將根據貿易法第301條款，針對台灣在內共16個經濟體疑似產能過剩問題，展開調查，被視為美國為開徵新關稅鋪路。

美國下一波貿易調查…盯強迫勞動議題

美國下一波貿易調查將鎖定「強迫勞動議題」，行政院、勞動部昨（12）日表示，台美雙方在對等貿易協定（ART）當中對於301條款多項議題已有共識，包括強迫勞動，勞動部已發布參考指引，並將修正《就業服務法》，將與美方密切聯繫，以做最好因應。

