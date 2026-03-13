美中經濟官員將會晤 料談大豆貿易成川習會前奏

美國財政部長貝森特將於15日至16日與中國副總理何立峰在法國會晤。綜合外媒報導，大豆很可能是兩人會晤的議題，而商界和分析人士將密切關注兩人會晤，以尋找4月川習會可能達成協議的線索，包括中國是否會購買更多美國大豆。

根據美國財政部、貿易代表署（USTR）當地時間12日分別發布新聞稿，指財政部長貝森特（ScottBessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將於15日、16日在法國巴黎與何立峰會面。

白宮官員先前表示，美國總統川普（DonaldTrump）將於3月31日至4月2日訪問中國，並與中國國家主席習近平會晤。

綜合美聯社等外媒近日報導，大豆很可能是貝森特與何立峰會晤的議題，而商界和分析人士預料將密切關注兩人的會晤，以尋找川普與習近平會晤時可能達成協議的線索，包括中國是否會購買更多美國產品，如大豆和飛機，以及雙方將如何應對貿易不平衡問題。

川普和習近平去年10月在韓國釜山會晤並達成美中貿易戰休戰一年。作為休戰協議，中國同意從去年10月到今年1月向美國購買1200萬噸大豆，並在接下來3年每年至少購買2500萬噸。

但農業市場分析顧問公司No Bull Ag創辦人兼分析師史特勞德（Susan Stroud）表示，3月已經過去10多天了，還沒有從中國看到任何具善意的大豆採購，這在以往談判中也曾出現。

史特勞德表示，市場似乎正降低對川習會帶來重大貿易突破的預期，並指中東衝突帶來新的不確定性，將外界的注意力從中國移離。

新加坡聯合早報引述復旦大學國際問題研究院院長兼美國研究中心主任吳心伯表示，川普關心的還是生意，其中農產品最關鍵，因為這跟美國期中選舉及川普的政治利益有關。

不過，吳心伯認為，中國目前最關心的還是台灣議題，這可從今年2月兩國領導人的通話中看出來。