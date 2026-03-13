快訊

上月剛公告涉傾銷與補貼的中國活性陽極材料 美突宣布不課雙反關稅

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
活性陽極材料通常由碳基材料製成，主要用於鋰離子電池。 取自鋰離子電池百科全書
據大陸財聯社，美國國際貿易委員會（ITC）當地時間3月12日發表聲明稱，進口自中國的活性陽極材料（Active Anode Material）並未對美國相關產業的建立造成實質阻礙。聲明稱，基於委員會上述否定的裁決，美國商務部將不會針對此類中國進口產品發布反傾銷或反補貼稅令。

美國商務部在2月11日發佈公告，對進口自中國的活性陽極材料作出反傾銷肯定性終裁，裁定申請單獨稅率的中國生產商/出口商的傾銷幅度為93.50%、中國全國統一稅率為102.72%。同時對中國涉案產品作出反補貼肯定性終裁，裁定補貼稅率為66.82%-66.86%。

活性陽極材料通常由碳基材料製成，例如石墨、矽或二者的混合物。這些材料直接影響電池的容量、壽命和能量密度。這些材料主要用於鋰離子電池（LIB），對電動車（EV）的性能和能量儲存至關重要。

美國突然間將此種材料解除上個月才宣布的雙反關稅，是否有政治上的考量頗引人猜想。由於美國總統川普訪華的日期更加接近，而美國財政部長貝森特及貿易代表葛里爾剛確定要在15、16日在法國會見大陸國務院副總理何立峰，這一舉措是否是為了釋出橄欖枝，也頗受關注。

