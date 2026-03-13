美對60經濟體啟動301調查 聚焦強迫勞動產品進口禁令

美國今天宣布針對台、中、日、韓及歐盟等60個經濟體展開新一輪301條款調查，以判定這些經濟體在「未能禁止及未能有效執行禁止進口強迫勞動產品」方面的相關政策及做法，是否屬於不合理或歧視性，並對美國貿易構成負擔或限制。

美國貿易代表署（USTR）繼昨天宣布對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴進行新一輪301條款調查，檢視這些經濟體的製造業結構性產能過剩及生產相關做法與政策後，今晚發布新聞稿宣布針對60個經濟體再啟動另一項301條款調查。

貿易代表署指出，這次調查將判定這些經濟體在「未能禁止及未能有效執行禁止進口強迫勞動產品」方面的相關政策及做法，是否屬於不合理或歧視性，並對美國貿易構成負擔或限制。

被列入調查對象的經濟體為美國的60個貿易夥伴，包括澳洲、阿根廷、巴西、柬埔寨、加拿大、智利、中國、歐盟、香港、印度、印尼、以色列、日本、馬來西亞、墨西哥、挪威、秘魯、菲律賓、俄羅斯、卡達、沙烏地阿拉伯、新加坡、韓國、瑞士、台灣、泰國、英國、阿拉伯聯合大公國、越南等。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，儘管國際對於反強迫勞動已達成共識，但各國政府仍未能落實並有效執行相關措施，以禁止強迫勞動產品進入其市場。長期以來，美國勞工與企業被迫和可能因強迫勞動之害而獲得人為成本優勢的外國生產者競爭。

他說：「這項調查將判定外國政府是否已採取充分措施禁止強迫勞動產品進口，並評估未能根除這些令人厭惡的行為，對美國勞工及企業所造成的影響。」

貿易代表署表示，將於4月28日針對這項調查舉行聽證會。

美國聯邦最高法院2月底裁定美國總統川普（DonaldTrump）無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施全球性關稅後，川普隨即簽署公告，宣布援引貿易法第122條對各國加徵新的10%全球關稅，自2月24日生效，為期150天。

川普日前還說，美國也正啟動多項301條款及其他調查，以保護美國免受不公平貿易行為的侵害。

美國貿易法第301條規定，當認定有歧視美國企業或牴觸貿易協議裡的美國權益時，美國政府可加徵關稅。