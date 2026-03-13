快訊

美對60經濟體啟動301調查 聚焦強迫勞動產品進口禁令

中央社／ 華盛頓12日專電

美國今天宣布針對台、中、日、韓及歐盟等60個經濟體展開新一輪301條款調查，以判定這些經濟體在「未能禁止及未能有效執行禁止進口強迫勞動產品」方面的相關政策及做法，是否屬於不合理或歧視性，並對美國貿易構成負擔或限制。

美國貿易代表署（USTR）繼昨天宣布對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴進行新一輪301條款調查，檢視這些經濟體的製造業結構性產能過剩及生產相關做法與政策後，今晚發布新聞稿宣布針對60個經濟體再啟動另一項301條款調查。

貿易代表署指出，這次調查將判定這些經濟體在「未能禁止及未能有效執行禁止進口強迫勞動產品」方面的相關政策及做法，是否屬於不合理或歧視性，並對美國貿易構成負擔或限制。

被列入調查對象的經濟體為美國的60個貿易夥伴，包括澳洲、阿根廷、巴西、柬埔寨、加拿大、智利、中國、歐盟、香港、印度、印尼、以色列、日本、馬來西亞、墨西哥、挪威、秘魯、菲律賓、俄羅斯、卡達、沙烏地阿拉伯、新加坡、韓國、瑞士、台灣、泰國、英國、阿拉伯聯合大公國、越南等。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，儘管國際對於反強迫勞動已達成共識，但各國政府仍未能落實並有效執行相關措施，以禁止強迫勞動產品進入其市場。長期以來，美國勞工與企業被迫和可能因強迫勞動之害而獲得人為成本優勢的外國生產者競爭。

他說：「這項調查將判定外國政府是否已採取充分措施禁止強迫勞動產品進口，並評估未能根除這些令人厭惡的行為，對美國勞工及企業所造成的影響。」

貿易代表署表示，將於4月28日針對這項調查舉行聽證會。

美國聯邦最高法院2月底裁定美國總統川普（DonaldTrump）無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施全球性關稅後，川普隨即簽署公告，宣布援引貿易法第122條對各國加徵新的10%全球關稅，自2月24日生效，為期150天。

川普日前還說，美國也正啟動多項301條款及其他調查，以保護美國免受不公平貿易行為的侵害。

美國貿易法第301條規定，當認定有歧視美國企業或牴觸貿易協議裡的美國權益時，美國政府可加徵關稅。

相關新聞

台灣再入列！美國對60個經濟體強迫勞動行為發動301調查

美國貿易代表署（USTR）12日為強迫勞動議題，再對60個經濟體發動「301條款」調查，也再度包含台灣、日本及南韓等主要貿易夥伴，在依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅遭最高法院判決違法後，繼續為後續替代關稅鋪路。

美中代表巴黎會面 葛里爾：持續在美中之間尋求公平和穩定

美國貿易代表署12日宣布，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將同美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於15日至16日前往法國巴黎與中國國務院副總理何立峰會面；葛里爾表示，美方將持續在美中關係中尋求公平和穩定。

美301調查點名16國 圖解台灣哪些領域被盯上

美國11日宣布，對台灣、中國、歐盟、印度、南韓、日本等貿易夥伴進行301條款調查。美國貿易代表署基於「1974年貿易法案」的301條款中的授權，針對其他國家有產能過剩問題展開調查，依據調查結果可能祭出關稅。

美301調查 台灣入列 政院：有信心充分反映先前談判成果

美國貿易代表葛里爾11日宣布，將根據貿易法第301條款，針對台灣在內共16個經濟體疑似產能過剩問題，展開調查，被視為美國為開徵新關稅鋪路。

美國下一波貿易調查…盯強迫勞動議題

美國下一波貿易調查將鎖定「強迫勞動議題」，行政院、勞動部昨（12）日表示，台美雙方在對等貿易協定（ART）當中對於301條款多項議題已有共識，包括強迫勞動，勞動部已發布參考指引，並將修正《就業服務法》，將與美方密切聯繫，以做最好因應。

觀察站／台美貿易順差顯著…台灣301風險高 要繫好安全帶

全球企業正面臨新一輪的不確定風險，一是啟動三○一貿易調查，二是戰爭引發的通膨，這兩隻黑天鵝都是美國總統川普放出來的。

