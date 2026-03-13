聽新聞
台灣再入列！美國對60個經濟體強迫勞動行為發動301調查
美國貿易代表署（USTR）12日為強迫勞動議題，再對60個經濟體發動「301條款」調查，也再度包含台灣、日本及南韓等主要貿易夥伴，在依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅遭最高法院判決違法後，繼續為後續替代關稅鋪路。
美國貿易代表署根據1974年貿易法第301條b款，針對台灣、日本、南韓、中國大陸、歐盟、印度及墨西哥等60個經濟體展開調查，「這些跳查將決定這些外國政府是否已採取充分行動，禁止以強迫勞動行為生產輸入貨品，以及未能根除強迫勞動行為對美國勞工與企業的影響」。
