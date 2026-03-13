美中經貿高層將於巴黎會談 USTR：尋求關係公平穩定

快訊

中央社／ 華盛頓12日專電

美國總統川普預計月底訪問北京，會晤中國國家主席習近平之際，美中經貿高層下週將在巴黎舉行會談，與會者之一、美國貿易代表葛里爾今天說，雙方正進一步接觸以促進貿易關係更加平衡，川普政府持續尋求美中關係的公平與穩定。

根據美國財政部、貿易代表署（USTR）今天分別發布的新聞稿，財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將於15日、16日在法國巴黎與中國國務院副總理何立峰會面。

葛里爾表示，由於川習之間強有力的關係及雙方共同利益，美中兩國正進一步接觸，以促進雙邊貿易關係更加平衡。

他說：「川普政府將持續透過檢視近期承諾的落實情況並致力提升美國農民、牧場主、生產者及勞工的最佳利益，來尋求美中關係的公平與穩定。」

貝森特也在聲明中指出，美中經貿對話正在向前推進。

貝森特、葛里爾和何立峰的會晤被外界視為在為川普（Donald Trump）訪問北京並會晤習近平鋪路。

白宮官員已表示，川普預計3月31日至4月2日訪問中國，但北京至今尚未公開證實日期。若如期成行，這將是川普和習近平繼去年10月在韓國釜山會晤並達成美中貿易休戰一年，兩人再度舉行峰會。

法新社報導，有關即將在巴黎登場的美中經貿會談，各項籌備工作正緊鑼密鼓進行，美國企業領袖們也期盼會談能取得積極成果。

美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）會長譚森（Sean Stein）認為，在解決中國經商環境的長期問題方面，川普訪問中國是「展現雄心的時刻」。

譚森還說，目前美國政府尚未向企業高層發出加入代表團的邀請，呼籲相關單位應盡快行動。

習近平 美國 北京 川普 關稅 對等關稅

