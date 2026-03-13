美中代表巴黎會面 葛里爾：持續在美中之間尋求公平和穩定

美國貿易代表署12日宣布，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將同美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於15日至16日前往法國巴黎與中國國務院副總理何立峰會面；葛里爾表示，美方將持續在美中關係中尋求公平和穩定。

美國總統川普預定3月底訪問北京，美中代表擬3月中旬會面，外界普遍認為雙方將為川習會鋪路，確立議題框架。貝森特表示，感謝川普與中國國家主席習近平之間的相互尊重，美中之間的貿易和經濟對話正繼續前進；貝森特表示，在川普的指示之下，他們的團隊會把美國農民、勞工和企業視為優先，繼續取得成果。

葛里爾也表示，由於川普與習近平之間的強健關係，以及美中之間的的共同利益，美中將持續互動，以創造更平衡的雙邊貿易關係；葛里爾指出，川普政府會檢視中國執行承諾的狀況，持續在美中關係中尋求公平和穩定，同時會致力於促進美國農民、牧農、生產者和勞工的最佳利益。