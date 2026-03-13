聽新聞
0:00 / 0:00
15、16日美國財長與貿易代表會中國大陸副總理 為北京川習會鋪路
美國財長貝森特12日在社媒X寫道，15、16日「我將又一次和中國國務院副總理何立峰會面，繼續進行美中貿易及經濟對話，地點在法國巴黎；由於川普總統與習主席間建立的相互尊重關係，美中經貿對話正向前推進」。
美國貿易代表（USTR）署證實，領導該署的葛里爾也將參與上述會面。對此，中國大陸駐美大使館尚未置評。
法新社12日報導說，外界咸預料貝、葛及何3人的上述會面，將為川普3月底、4月訪陸鋪路。
美國財政部未詳述對此一巴黎會面設定的目標。這3人和大陸商務部副部長兼國貿談判代表李成鋼，近幾月在歐洲幾座城市進行一系列會面，15、16日的是最新1次。
上海的大陸復旦大學教授吳心伯表示，這次會面很可能旨在敲定北京「川習會」宣布的經貿成就。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。